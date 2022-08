La salud de Pinky genera mucha angustia ¿Qué le pasó?

La salud de Lidia Satragno, conocida popularmente como Pinky, genera mucha angustia y dolor en todo su entorno.

En una entrevista en “Mitre Live”, conducido por Juan Etchegoyen, el cantante Raúl Lavié, expareja de la conductora, dio detalles sobre la diva.

El mal momento de Pinky

El cantante aseguró: “Ella está en su mundo, pienso que está bien porque cuando la gente de pronto está pensando en otras cosas y no piensa en la realidad sino en ese pasado, no sé qué pasará por su cabecita“.

Lavie aseguró sobre Pinky: “Por lo menos pienso que está siendo cuidada por mi hijo, por Gastón, por la gente que la rodea y que la quiere, eso es lo que me importa, que tenga una tranquilidad, ya está afuera de nuestras manos, no quiere salir de su casa y son cosas que uno no entiende”.

El músico afirmó: “No fue por la pandemia lo de salir de su casa, a ella no le afectó eso, seguro le afectó otra cosa, y es el destino que tenemos los mortales, yo con 85 años tengo ganas de empezar de nuevo y ella con casi mi misma edad quiere terminarla. Cada uno debe respetar los llamados del cuerpo, la mente y del espíritu”.