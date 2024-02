Salta cobrará la atención médica a todos los extranjeros: “Priorizar a los salteños”

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, expresó que la provincia norteña buscará cobrar la atención médica a los extranjeros: “Es lo que corresponde, porque cada uno tiene que cuidar los recursos. La provincia va a priorizar la atención a los salteños, y es por eso que estamos analizando aplicar el cobro de atención médica a todos los extranjeros. Vaya a Bolivia y pague todo. Vaya a Brasil y pague todo. Hay que aprender cómo se manejan en el mundo“, señaló el ministro.

El funcionario también remarcó que se le va a cobrar al paciente que lleguen de otros distritos nacionales en busca de atención médica porque “se está usando los insumos de la ciudad y no hay reciprocidad”.

Mangione expresó que Salta maneja el mismo presupuesto que el año pasado por lo que están tomando medidas para optimizar los recursos y darle prioridad a los salteños.

“Hace poco me reuní con los ministros de Tucumán, Catamarca, La Rioja y de Córdoba, y me debo reunir con el de Buenos Aires porque tenemos jóvenes que están estudiando en su provincia. Vamos a hacer un convenio de reciprocidad”, aseguró el ministro de Salud.

Y remarcó: “Nos han traído pacientes autoderivados de Bolivia con patologías con cáncer porque en su país no les iba a hacer el tratamiento porque no tenían los medios para hacerlo; les decían que vayan a la Argentina porque ahí es gratis. Me informaron que se están cruzando de Bolivia para vacunarse con el sacrificio de los salteños. Eso no lo vamos a permitir y yo lo voy a cuidar a rajatabla”.