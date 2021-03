Ruta 2: Los estafaron en $ 14.000 con un falso inconveniente mecánico, cerca de Dolores

Una mujer, que junto a su hija de 13 años y sus padres, de 77 y 80 años respectivamente viajaba desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia San Bernardo, fueron víctimas de una estafa en plena Autovía 2 a la altura del kilómetro 206, en jurisdicción del partido bonaerense de Dolores.

A través de su cuenta de Facebook, Mariana Paula Basanta refirió que alrededor de las 10.30 horas de ayer se detuvieron en la estación de servicio Axion ubicada en el kilómetro 203 de la ruta 2, en el partido de Dolores.

Al salir del lugar, unos metros más adelante “una camioneta Partner roja o símil nos comienza a tocar bocina y a hacernos señas; pensando que había quedado la puerta abierta mi viejo se detiene peligrosamente en el costado de la ruta, bajamos a ver y estaba todo en orden, volvemos a subir al auto y a los 200 metros vemos que la camioneta entra en un paraje y al pasar nosotros nos hace señas de entrar….ohhhhh casualidad era una gomería”, detalló en su publicación.

La mujer explicó que en ese momento su padre “decidió acercarse y preguntarle al hombre qué era lo que había visto, el hombre le dice que la rueda echaba humo que se lo miraba sin compromiso…. . Su ‘sin compromiso’ implicó entrar al garage de culata y hacernos descender. Yo no descendí y me quede en el auto porque tenemos un caniche y estaba lleno de perros afuera. En un momento veo que cruza del otro lado de la ruta un hombre grandote en dirección a nosotros, me puse bastante nerviosa y empecé a compartir nuestra ubicación a mi hermano y contactos porque pensé que nos iban a robar”.

Los retuvieron en el lugar casi una hora. “Mi papá es una persona mayor y éste era su segundo viaje en ruta después de un año por la pandemia, mi papá tiene una operación en el cerebro, de la cual esta fantástico!!!, tiene 80 años y mas allá de su vitalidad y de su impactante lucidez, se puso muy nervioso ante esta situación, porque era claro que nos estaban haciendo el cuento del tío, era claro que nos iban a estafar, era claro que estábamos en desventaja, era claro que estábamos en el medio de la nada, sin una rueda, y mi papá en ese contexto estaba con su esposa, su nieta y su hija, totalmente desprotegidos, era claro que estaba nervioso y solo quería irse”.

“Mientras el tiempo pasaba yo hablaba con mi hermano, quien a su vez hablaba con su mecánico de confianza (el auto había sido chequeado antes de salir) y todo lo que decía el señor de la gomería no le cuadraba al mecánico… El de la gomería le dijo que tenía una pieza rota del neumático (masa) esa pieza nueva sale 5.000 pesos y de mano de obra te pueden cobrar 3.000 pesos. A mi viejo le saco 14.000 PESOS!!! y le dijo que la pieza era de ‘RECAMBIO’ por eso no le podía dar la pieza vieja…le mandé fotos de la supuesta pieza nueva al mecánico y me dijo que no era nueva y que NO EXISTE ESA PIEZA DE RECAMBIO PORQUE EL RULEMAN VIENE BLINDADO”, continuó la víctima.

Ante este panorama la víctima explicó: “Mi papá no podía discutirle nada y con razón… a esa altura el auto estaba sin rueda y solo ese señor podía volver a armarla, mi papa no se iba a arriesgar a salir a la ruta con su familia temiendo que el señor de la gomería ofuscado le haga cualquier cosa, era claro que no se iba a arriesgar a un accidente….El negocio les cerraba por todos lados!!! Después de pagarle los 14.000 PESOS salimos a ruta y casi sufrimos un accidente debido al nivel de stress y nervios en el que se encontraba mi papá”.

La víctima relató lo sucedido a través de las redes sociales para alertar a quienes circulan por ese sitio.