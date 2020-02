En la madrugada de este lunes 17 de febrero, personal del Destacamento de Policía Vial de Samborombón al mando del Subcomisario Daniel Gastaña, en un control de rutina, interceptó en la Autovía 2 a la altura del kilómetro 90, un micro de la empresa "Viajes Zahira", que no tenía los permisos para circular ni transportar pasajeros.

"El interno 2065, patente FPQ-50, se trasladaba desde la ciudad balnearia de Santa Teresita, partido de la Costa, hacia la localidad de Claypole en el partido de Almirante Brown, con una cantidad de 68 pasajeros, quienes fueron trasbordados a otra unidad habilitada" refirieron fuentes policiales a INFOZONA

"Informado de los pasos a seguir, el chófer del colectivo identificado como Alberto. V de 48 años, se torna agresivo y violento, negándose a descender del micro, encerrándose en el habitáculo y desde el interior del mismo manifestaba de manera amenazante que continuaría circulando, refiriendo a viva voz 'córranse o los piso, a mi no me conoces, yo de acá me voy'.

Tras ello se intentó mediante persuasión verbal, que el conductor entre en razón y se tranquilice, adoptando el mismo una actitud cada vez más violenta y agresiva.

Mantenida una comunicación telefónica con la fiscal de Brandsen, Dra. Mariana Albisu, dispuso su inmediata aprehensión por "atentado y resistencia a la autoridad" concluyeron.

El test de alcoholemia dio negativo. A primera hora de este lunes, tendrá que prestar declaraciones ante la Fiscal mencionada.-