Rusherking y la China Suárez confirmaron su romance

Fue el cantante quien confirmó su romance con la China Suarez durante el programa “PH: Podemos Hablar“. Luego la actriz hizo un posteo en instagram al respecto.

El sábado por la noche Rusherking habló sobre su relación con la China Suarez en el programa de Andy Kusnetzoff dando fin a las suposiciones que giraban alrededor en las redes sociales. El artista dejó en claro que “es algo mutuo” y que se encuentra “muy enamorado y pasándola muy bien”.

“Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, yo no sabía si avanzar porque soy muy respetuoso y no es que la conocía hace mucho a ella, por más que ya veníamos hablando obvio”, relató ante las risas de los demás invitados.

Sin embargo, confirmo que aquella noche no pasó de unas miradas, ya que querían mantener un perfil bajo tras el video de ellos juntos en los Premios Martín Fierro.

“Después yo me fui a Madrid, estuvimos juntos ahí, después volvimos a la Argentina y nos vimos acá y bueno… nos estamos conociendo” , y luego agregó que su primera noche de amor tuvo lugar al regresar al país.

Luego de relatar la anécdota de la grúa que levantó el auto mientras estaba con la actriz, recalcó: “Para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”.