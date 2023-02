Por qué los rugbiers no ayudaron a Thomsen cuando se desmayó: se conocieron los motivos

Máximo Thomsen se descompensó en plena audiencia, tras ser condenado a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa

Sorprendió la actitud de los demás rugbiers que no hicieron nada por ayudarlo, con excepción de Enzo Comelli, que lo sostuvo en su regazo. Mirá el video aquí:

El motivo de la "frialdad"

La periodista Paula Bernini explicó lo ocurrido: "No pueden. Es porque no pueden. Tienen un oficial del servicio penal al lado todo el tiempo. En un momento Ayrton Viollaz sí trató y le tocaron la mano para decirle que no podía".

La profesional agregó: " Si alguno se mueve o trata de hacer un movimiento diferente, inmediatamente tienen órdenes de esposarlos ".

¿Qué pasó tras el desmayo?

El rugbier recibió asistencia y la jueza le ordenó a todos los presentes desalojar la sala para darle tiempo de recuperarse.

Minutos después, cuando Thomsen se sintió mejor, se retomó la audiencia y se leyó el final del veredicto (5 condenas a cadena perpetua y 3 a 15 años de prisión).