Condenaron a ex funcionaria kirchnerista Romina Picolotti a 3 años de prisión por defraudación a la administración pública

La ex secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, la cual participó del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, fue condenada a 3 años de prisión en suspenso por defraudación en perjuicio de la administración pública mediante gastos suntuarios personales efectuados en el ejercicio de sus funciones.

Romina Picolotti en el gobierno de Néstor Kirchner

Esta condena además, incluye la obligación de restituir al Estado Nacional $6.941.170, los cuales deberán entregarse al actual Ministerio de Medio Ambiente.

El fiscal Diego Luciani acusó a Picolotti de haber realizado “gastos irracionales, escandalosos y burdos” no relacionados con sus tareas de funcionaria pública.

A su vez, el fiscal destacó que: “Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”.

Condena a Picolotti

La ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti pidió al Tribunal Oral Federal Nº6 que se dicte su absolución en el juicio oral acusada de “defraudación contra la Administración Pública” por gastos suntuarios durante el ejercicio de su gestión.

Ex secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti

“Yo no cometí ningún delito“, declaró Picolotti ante el tribunal, antes de conocerse el veredicto. “Hace 14 años que estamos con esta causa. Y la conclusión es evidente: yo no cometí ningún delito”, reiteró.

En ese momento, el fiscal Luciani reclamó que fuera condenada a 3 años y medio de prisión de cumplimiento efectivo y al reintegro de unos 7 millones de pesos a las cuentas públicas.

Picolotti basó su defensa en que los gastos suntuarios que se le atribuyeron no sólo no están probados sino que tampoco se realizó un peritaje caligráfico para establecer si la autorización de gastos fue firmada por ella.

“No hubo pericia caligráfica ni contable. Se me acusa de un delito que no está probado”, insistió desde la plataforma Zoom, a través de la cual se realiza el juicio, ya que la ex secretaria actualmente reside en Estados Unidos. “Pido a los jueces que se aplique el derecho de manera objetiva e imparcial”, subrayó.