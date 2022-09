A los 41 años, Roger Federer anunció su retiro profesional del tenis. El suizo, señaló que luego de jugar la Laver Cup, en Londres, dejará el circuito profesional después de 24 años de carrera.

Considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, ganador de 20 torneos de Grand Slam, Roger Federer le pondrá fin a una increíble carrera el próximo 23 de septiembre en Laver Cup.

“De todos los regalos que el tenis me dio a lo largo de los años, el mejor de todos, sin dudas, ha sido la gente con la que me he cruzado en el camino: mis amigos, mis rivales, y sobre todo los fanáticos que dan vida al deporte”, señaló Federer en una carta publicada en las redes sociales, anunciando el fin de su participación como tenista profesional.

Además de los títulos en los grandes torneos, Roger también logró un oro olímpico en Beijing 2008 (dobles), una plata en Londres 2012 (singles) y la Copa Davis con el equipo de Suiza en 2014. Fue el número 1 durante 310 semanas, cifra solo superada por Novak Djokovic. En total, cosechó 103 títulos.

Ahora, lo espera otra vida, como él mismo se encargó de decirlo en la carta, será tiempo de disfrutar de la familia y de sus hijos, algo que ya había comenzado a hacer de manera anticipada por los problemas físicos que lo sacaron de las canchas en los últimos tiempos.

Los números de Roger Federer a lo largo de 24 temporadas

El tenista suizo debutó profesionalmente en 1998, desde ese entonces logró estos números:

1526 partidos en singles

1251 victorias

310 semanas como número 1

103 títulos a nivel ATP

20 títulos de Grand Slam: 6 Australia Open, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon y 5 US Open

No se retiró en ningún partido de su carrera

Todos los títulos de Roger Federer

A continuación, todos los títulos de Roger Federer desde sus comienzos:

2001 – 1 título: Milán

2002 – 3 títulos: Viena, ATP Masters 1000 Hamburgo y Sydney.

2003 – 7 títulos: Tennis Masters Cup, Viena, Wimbledon, Halle, Munich, Dubai y Marsella.

2004 – 11 títulos: Tennis Masters Cup, Bangkok, US Open, ATP Masters 1000 Canadá, Gstaad, Wimbledon, Halle, ATP Masters 1000 Hamburgo, ATP Masters 1000 Indian Wells, Dubai y Abierto de Australia.

2005 – 11 títulos: Bangkok, US Open, ATP Masters 1000 Cincinnati, Wimbledon, Halle, ATP Masters 1000 Hamburgo, ATP Masters 1000 Miami, ATP Masters 1000 Indian Wells, Dubai, Rotterdam y Doha.

2006 – 12 títulos (su mejor temporada): Tennis Masters Cup, Base, ATP Masters 1000 Madrid, Tokyo, US Open, ATP Masters 1000 Canadá, Wimbledon, Halle, ATP Masters 1000 Miami, ATP Masters 1000 Indian Wells, Australian Open y Doha.

2007 – 8 títulos: Tennis Masters Cup, Basel, US Open, ATP Masters 1000 Cincinnati, Wimbledon, ATP Masters 1000 Hamburgo, Dubai y Abierto de Australia.