Roció Quiróz se casó con Eduardo Etchepare en el Registro Civil de Chascomús

Tras haber dado positivo de Covid-19, Rocío Quiroz y Eduardo Etchepare debieron suspender su boda. Sin embargo, eso quedó en el pasado y este viernes la cantante tropical y su pareja se casaron en el registro civil de la localidad bonaerense de Chascomús.

Rocío Quiroz y Eduardo Etchepare dieron el ‘Sí, quiero’ junto a los testigos Sofia lissalt y Silvio Rivero, su hija Alma, sus hermanos Lery y Lautaro, los hijos de Eduardo y demás familiares cercanos. Todo en el marco del protocolo vigente por la pandemia de coronavirus.

En un primer momento, la boda entre Quiroz y Etchepare estaba prevista para abril, pero los novios se vieron obligados a suspenderla tras enterarse de que estaban enfermos. “Estábamos a una semana. El 10 de abril nos casábamos. Y me empecé a sentir mal, y empezamos a probar la pimienta. Y no sentía nada. Y Edu me decía: ‘¿Me estás cargando?’. Entonces le dije: ‘Vamos a hisoparnos urgente’”, había contado la cantante

Habiendo dejado atrás el Covid-19, y totalmente recuperados, Quiroz y Etchepare finalmente se casaron, rodeados de todo el afecto de los más allegados, en una ceremonia íntima. Desde las redes sociales, el productor artístico Pablo Serantoni compartió postales del casamiento de la artista.

Horas después de haber dejado el registro civil de Chascomús, fue la propia Quiroz quien compartió más imágenes desde su cuenta de Instagram. A través de una story, la cantante no solo compartió las publicaciones de Serantoni sino la de un amigo que los fotografió.