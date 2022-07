¡Escándalo! Rocío Quiroz denunció ser estafada por un abogado que le presentó Moria Casán

La cantante de cumbia Rocío Quiroz atraviesa un mal momento tras denunciar que su propio abogado, el Dr. Gerardo Sánchez Ibarra, la estafó en 65.000 dólares.

En el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM) conducido por Ángel de Brito, la artista contó el difícil momento que transita junto con su marido tras ser engañados por Sánchez Ibarra.

Lo sorpresivo del caso es que el abogado se lo había presentado Moria Casán y también le había donado $1.000.000 (un millon) en materiales a Rocío cuando se le voló, tiempo atrás, el techo de su casa en construcción en Chascomús a causa de un temporal.

Estefi Berardi, panelista del ciclo de chimentos de América TV, contó como fue la situación:

“Rocío Quiroz junto con su marido, Eduardo Etchepare, fueron hasta la oficina del letrado a agradecerle personalmente la gentileza”. Sin embargo, “el modus operandi de este señor es el me hago el solidario y después te estafo'”, agregó.

Y continuó: “Entonces, lo que me dice el marido de Rocío es que parecía una persona súper buena, divina y es por lo que empezaron a charlar y a crear una relación personal”, siguió detallando Berardi. Y agregó: “Este hombre, Ibarra, le pregunta a qué se dedica el marido de Rocío y éste le cuenta que se dedica a las ventas de autos y le ofrece hacer un negocio con autos que él tenía para que se los venda y se llevaba una comisión Etchepare”.

Lo cierto es que tras generar un vínculo personal y luego de haberlos ayudado cuando tuvieron el problema con el techo de su casa, el letrado mostró su verdadera cara, según cuenta el entorno de Quiroz: “En un momento, el abogado le dice que estaba con un problemita, que necesitaba cinco mil dólares para ver si el marido de Rocío se los podía prestar y, como ya había una confianza, Eduardo le presta esta plata, que es plata de la familia”.

De ahí la desesperación de la cantante tropical ya que perdió dinero que estaba destinado a ahorros e inversión para arreglos de su propia casa: “La plata es de la familia. Lo que me dice Eduardo es ‘yo le di la plata porque tenía sus autos y no me podía estafar’. La segunda vez que le pide plata prestada es para saldar unos cheques por una pauta en el programa de Mirtha Legrand. Hay pruebas. Pero ahora el abogado no aparece”.

Por último, Berardi concluyó: “Eduardo se había quedado sin autos por vender, por lo que le dice al abogado: ´Empezá a devolverme porque te presté un montón. necesito mi plata´. El abogado comienza allí con las excusas. En total son 65 mil dólares que le estafó a la familia de Rocío Quiróz”.