Detuvieron a una ex empleada de Germán Martitegui por robarle medio millón de dólares

Germán Martitegui, una de los jurados de "Masterchef", sufrió un importante robo de dinero en su casa de la zona norte del Conurbano bonaerense.

El hecho fue denunciado a la Justicia, quien detuvo a la ex empleada doméstica del chef, identificada como Lidia Figueredo, oriunda de Paraguay.

Investigación, detención y liberación

Un agente policial explicó: "Martitegui tiene varias personas que lo asisten pero si él no está en la casa los empleados tampoco".

En ese contexto, el cocinero comenzó a sospechar de la empleada que cuidaba a sus hijos porque la mujer dejó de trabajar y nunca pasó a buscar el dinero que se le debía por sus tareas.

Martitegui le transmitió sus sospechas a la policía, quien descubrió que la ex empleada había comenzado a construirse una casa en General Rodríguez. Además, el marido de Figueredo realizó un viaje express a Paraguay y la mujer viajó a Uruguay en avión privado.

Con estos datos recolectados, la ex empleada fue detenida. Una fuente judicial reveló: "En un primero momento se negó a declarar pero luego, en la tarde de ayer, pidió una ampliación y explicó algunas cosas. Por ejemplo, que el viaje en avión privado lo hizo junto a una familia con la que trabajaba. Eso pudimos corroborarlo como cierto. Además explicó que dejó de trabajar y no volvió a buscar lo que se le adeudaba porque ya había comenzado a trabajar en otro lugar y no tenía tiempo".

Para lo que Figueredo no tiene explicación es para la construcción de su casa en Rodríguez y para el viaje de su marido a Paraguay.

Tras su declaración, la mujer quedó en libertad. La calificación de la fiscalía en su contra es "hurto agravado", un delito excarcelable.

