¡No se salva nadie! Motochorros le robaron a Batman en La Plata

Desde el año 2013, un docente de la ciudad de La Plata, realiza ayudas solidarias con el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”. Pero nunca lo hizo con su identidad, ni su ropa de todos los días, sino vestido como Batman. Así “El Batman solidario” se convirtió en una presencia frecuente en el hospital llevando alegría a los niños que se encuentran internados.

El Batman Solidario: realiza visitas a los niños internado en el Hospital “Sor María Ludovica”

Nunca reveló su identidad, pero ayer decidió realizar una publicación en Facebook para contar un hecho delictivo que sufrió: “Querida gente de bien, no recuerdo sinceramente si alguna vez les he escrito como Bruno Díaz y no como Batman, pero en este caso lo haré, debido a que hoy a las 11 horas en la esquina de 65 y 16, como tal, como Bruno Díaz, fui por primera vez asaltado”.

El relato del robo

“Había concurrido a nuestro hospital para hablar con la hermana Nilda, sobre cual sería el mecanismo más seguro y eficiente para el uso de las dos computadoras donadas para los niños internados. Estuvimos reunidos alrededor de 30 minutos. Cuando me dirigía caminando por la vereda hacia el auto escuchando un audio, en la esquina antes mencionada, de atrás se me aparece un chico. Sí, un chico, de la edad de mi hijo, diciéndome “dame el celular, dame el celular o te pego un tiro, te pego un tiro”. Ahí aparece otro chico de la misma edad en una moto muy pequeña, gritándole que se apure…. Les confieso que no tuve tiempo de pensar ni de sentir nada, solo me parecía un sueño…”, detalló.

Batman de La Plata: visita a niños internados

Luego, Bruno Díaz relató: “Primero, creo que de todo, hasta de lo más tremendo que nos pasa en la vida, debemos sacar algo positivo, algo que nos haga crecer, mejorar. Ahora, después de un tiempo de haber vivido esa desagradable situación, siento una mezcla de alegría, tristeza, impotencia, miedo… Alegría porque podría haber perdido muchas cosas que no tienen repuesto, ni precio y no lo hice, como un órgano o la vida misma…Tristeza, porque sé que no fui el último que va a pasar por esto, y con finales fatales, tanto para las víctimas, como para los delincuentes. Impotencia, porque ves en tu cara como se llevan las cosas materiales que a la gente honesta nos cuesta mucho esfuerzo tener. Miedo a que estás situaciones se nos hagan NORMALES y nos resignemos a ello”.

Sobre sus acciones solidarias

A su vez, el superhéroe indicó que esto le sirve para confirmar que el trabajo solidario debe continuar. “Si antes tenía muy en claro lo mucho, mucho, que hay por cambiar en mi querido país, del cual ni siquiera puedo imaginar abandonar algún día, con lo que me sucedió hoy, lo reafirmo mucho más. Creo que estamos viviendo momentos en que toda la gente de bien, que aún es mucha más que la que no lo es, nos involucremos, unos más, otros menos, de las más variadas maneras, en nuestro espacio, en nuestro trabajo, en nuestras familias”.

Batman afirma sus acciones solidarias

“No dejemos nunca de tener bien en claro quiénes son los que verdaderamente nos condenaron a tener que vivir hoy así, de esta manera. A nosotros nos condenaron a no poder tener ya ni siquiera la posibilidad de caminar tranquilos por una vereda a las 11 de la mañana, con un camperón y un celular. Y a cientos de adolescentes condenaron a elegir drogarse o salir con un arma a robar y matar o morir, en vez de estudiar o conseguir un trabajo digno”, continuó.

Al finalizar, recordó una escena de una de sus películas. “Tomémonos un momento para reflexionar sobre esto antes de que se torne irreversible. En una de las películas de Batman, cuando Ciudad Gótica era muy similar a nuestra realidad, se dice una frase: ‘Qué sería de Gótica si los buenos no hacen nada’. Aún creo que hay tiempo y saben perfectamente que lo que digo, pienso y hago es sin ninguna clase de fanatismo, ni bandera política. Por ello, en estos más de ocho años que hace que me pongo el traje, he logrado algo muy difícil de encontrar hoy en día: coherencia. Seguramente, si logramos volver un poco siquiera a la normalidad, todo mejorará y Batman hará en el hospital solo lo que debería hacer y no otra cosa: visitar a las familias internadas, repartir lápices de colores, dibujos para colorear y una bolsita de golosinas. Esta vez les envía un batiabrazo afectuoso Bruno Díaz”, sentenció.

Ante el posteo en Facebook, se inició una causa por averiguación de ilícito a cargo de la UFI N°9 de la ciudad con un relevo de cámaras para encontrar el momento exacto del robo y la huida de los dos delincuentes.