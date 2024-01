Conmoción en Villa Luzuriaga: Robaron auto con una bebe adentro y la tiraron antes de huir

Una familia víctima de la inseguridad padeció y sufrió una de las pesadillas más terribles en Villa Luzuriaga ayer luego de que delincuentes le roben el auto con su hija bebe en el interior. Fueron segundos de pánico en los que, tras comenzar a huir, los ladrones se percataron de lo que sucedía y prácticamente dejaron tirada a la pequeña niña en la calle.

La beba iba atada en el asiento de seguridad del vehículo. La madre comenzó a gritar y eso le hizo darse cuenta a los delincuentes de lo que estaba pasando. Tras el hecho, se pudo constatar que la niña no sufrió heridas.

“Le apuntaron a mi hijo de ocho años. Y mi bebé estaba también adentro del auto, por suerte no tuvo ninguna herida. Lo que viví fue de terror estaba dentro del auto mi bebé. Cuando los delincuentes me la bajan me volvió el alma al cuerpo. Fueron momentos de terror”, dijo Lorena, madre de la niña.

Las cámaras de seguridad pudieron mostrar los detalles del asalto. Habían sido colocadas por los vecinos semanas atrás luego de los reiterados hechos de inseguridad que se vienen dando en ese barrio de La Matanza.