Duras palabras de Ritondo contra Cecilia Moreau tras el escándalo en Diputados

El Jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, habló tras sus ofensivos gestos en el Congreso destinados al Kirchnerismo y apuntó contra Cecilia Moreau. Ritondo responsabilizó a Moreau por la violencia que se vivió en el recinto y sostuvo que ella protagonizó “reiteradas faltas de respeto hacia la Oposición”.

“A Mario Barletta le respondió Usted grita de noche, no de día; con Waldo Wolf bromeó al señalar que ‘está muy colorado’”, contó en principio. “A la Oposición le dijo no sé qué toman que gritan tanto. A Mario Negri lo atacó remarcando no sé usted cómo le habla a la mujer, a mí me habla distinto", agregó.

¿Qué otros detalles de lo ocurrido dió Ritondo?

"Un diputado de San Juan vino a increparme a mí. Moreau actúa como Presidenta de bloque y no de la Cámara”, manifestó Ritondo. “Se trata de la misma presidenta que, defendiéndose de las palabras de Javier Milei, lo llamó diputada y le faltó el respeto”, agregó.

Por último, Ritondo, quien ya se anotó como precandidato a Gobernador Bonaerense, dio las razones por las que el PRO decidió no dar quorum. “Nosotros planteamos que no era el mejor momento para elegir a las autoridades del bloque. Y esto no fue solamente en Juntos por el Cambio. Otros espacios nos acompañaron”, cerró.