Reunión cara a cara: Juntos por el Cambio define si acepta postergar las Primarias

Tras el escándalo que se produjo luego de la visita de Cristian Ritondo y Jorge Macri a la Casa Rosada, la cúpula de Juntos por el Cambio realizará hoy una reunión presencial para definir una postura en relación a la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) previstas para agosto de este año.

La cita es a las 16 en un lugar que aún no fue confirmado, en un encuentro que reunirá a la Mesa Nacional de JXC y a los tres gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza).

El tema central del encuentro será la posibilidad de postergar las PASO por causa de la pandemia, una propuesta que cosecha opiniones encontradas en la oposición y que ya generó revuelo en el seno del espacio la semana pasada.

Del encuentro de hoy de JxC participarán los asistentes de siempre: por el PRO el propio Macri; la titular partidaria Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, junto a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los jefes parlamentarios Cristian Ritondo (Diputados) y Humberto Schiavoni (Senado).

También irá, como es costumbre, el auditor Miguel Pichetto; y por la UCR dieron el presente el titular del partido, Alfredo Cornejo, y los jefes parlamentarios Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado), además del senador Martín Lousteau.

En tanto, desde la Coalición Cívica estarán el jefe del partido, diputado Maximiliano Ferraro, la titular de la asamblea partidaria, Maricel Etchecoin y el jefe del bloque de Diputados, Juan Manuel López.

Vale resaltar que ayer la propia Elisa Carrió le dio el ok a la suspensión de las Primarias, algo que se viene fogonenado fuerte desde el Frente de Todo, en particular desde el Frente Renovador. “Si a nosotros nos conviene no importa que sea una manipulación del Gobierno”, afirmó la ex diputada chaqueña