Retoman la búsqueda de la chica de 13 años desaparecida en La Plata

En La Plata se retomó el operativo para poder encontrar a Morena Gastañaga. Se trata de la adolescente de 13 años que desapareció hace casi 48 horas y por la que se desplegó un amplio rastrillaje.

Como ha sido publicado en INFOZONA, la chica está perdida desde las 15.15 del martes: a esa hora le contestó a su mamá un mensaje de WhatsApp por última vez. Desde entonces, su familia comenzó una desesperada búsqueda y hasta hubo perros rastreadores en su casa, donde estuvo esa misma tarde.

Lo cierto es que el primer operativo realizado en la localidad de Hernández, partido de La Plata no arrojó resultados positivos. Los canes no marcaron indicios trascendentes. No obstante, este jueves se reactivó el rastrillaje en 136 y 512 y se espera la colaboración de fuerzas federales. Cabe recordar que en la búsqueda interviene personal de la Policía Bonaerense de las comisarías con sede en La Plata y de la DDI local.

Según trascendió, los investigadores siguen, mientras tanto, el recorrido que se hizo con su SUBE. La tarjeta se activó ese martes a las 15.15 en la estación de Gonnet del tren Roca, a las 16.44 en Plaza Constitución en la Capital Federal y a las 23.17 en el interno 614 de la línea 174, también en esa ciudad; pero todavía no hay pistas sobre su paradero.

El círculo cercano de la niña desaparecida, descarta que haya habido cualquier tipo de pelea o discusión que haya motivado a la pequeña a tomar la decisión de escapar de su casa. También contaron que Morena se llevó sus ahorros (alrededor de $1500), pero dejó el cargador de su teléfono y los auriculares, algo que llama demasiado la atención.

“Estamos desesperados, ella no salía sola a ningún lado. Por eso es que todo esto nos asombra y preocupa mucho”, afirmó una de sus tías, dando cuenta de la incertidumbre que viven en el seno familiar por la desaparición de la chica.

Y agregó: “Hay dos choferes que se comunicaron con nosotros y la Policía al ver la foto, y nos dijeron que andaba junto a otra chica, aparentemente de su misma edad”.

Según el relato de la familiar, los remiseros aseguran haber llevado a Morena y otra adolescente a dos puntos diferentes de La Plata y que son distantes entre sí. “Uno de los hombres que dijo verla, trabaja en una remisería de la zona cerca de 137 y 523. Él sostiene que las llevó y se bajaron en la esquina de 28 y 485”, explicó Melina.

Además de estos puntos, el grupo de investigadores agrega el análisis del círculo y las redes sociales de la chica, como así también el registro de las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, y el vínculo con sus familiares.

En el COM analizan las cámaras para poder encontrar a la adolescente.

Sus allegados pidieron difundir la imagen y pidieron a cualquier vecino o vecina que tenga indicios o información sobre su paradero, que se comunique con Daniel, su papá, al 2216735488 o a la central de Emergencias de la Policía, al 911.

Afiche publicado el día de su desaparición: