La dura respuesta de Lucas Benvenuto tras el descargo de Jey Mammón: "Carta al niño que algún día fui"

En medio de la polémica por la denuncia contra Jey Mammón por supuesto abuso a un menor, y su posterior descargo a través de las redes sociales, Lucas Benvenuto rompió el silencio.

El fuerte mensaje

El joven que acusó al conductor de Telefe escribió y publicó un texto muy fuerte en su cuenta de Instagram bajo el título de "Carta al niño que algún día fui".

Lucas arranca diciendo: "Acá voy a estar cuando te quedes solo y no sepas a quién acudir, cuando necesites volver de ese limbo. Acá voy a estar cuando tus lágrimas caigan y te quedes sin fuerzas, cuando los recuerdos te engañen".

Y agrega: "Acá voy a estar cuando no puedas dormir y las pesadillas se apoderen de tus sueños, cuando no quieras apagar la luz, cuando el silencio te acose. Sin que me lo pidas, acá voy a estar".

Benvenuto cerró su texto diciendo: "No te voy a dejar atrás sin antes regalarte la verdad, tu verdad. Yo te voy a cuidar y proteger como nunca nadie lo hizo antes porque ese es mi trabajo, traerte de nuevo del lugar donde te robaron los años más importantes de tu vida. Carta a ese niño que algún día fui".

⚖️ Habla el abogado de Lucas Benvenuto, el denunciante de Jey Mammon



🗣️ "Habría más casos de abuso"



Hasta las 11hs en @C5N

El descargo de Jey Mammón tras ser acusado de abuso contra un menor

El artista escribió: "Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido".

Y explicó: "Me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación. He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró".

Jey afirmó: "Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad".

El animador afirmó: "La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad".