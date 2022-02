Renunció José Shulman, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos que golpeó a una empleada de una empresa de transporte

Este martes, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) aceptó la renuncia de José Schulman, el titular de la institución que insultó y golpeó a una empleada de una terminal de ómnibus de Santa Clara.

Schulman renunció a su presidencia en la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Iris Pereyra de Avellaneda, vicepresidenta de la institución, será su reemplazante. LADH emitió un comunicado en el que expresa: “La dirección nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos hace saber queJosé Schulman presentó su renuncia a la presidencia de la institución. Se decidió aceptar la renuncia al cargo, repudiar el hecho que él protagonizó y manifestar la solidaridad de la Liga con la trabajadora agredida”.

Recientemente se volvió viral un video en el que Schulman golpea y amenaza a la empleada de una empresa de transporte. El hombre se había indignado por la demora de un micro de larga distancia.

Schulman insultó y golpeó a una empleada por una demora injustificada de cuatro horas en el servicio de ómnibus.

Luego de lo ocurrido, LADH había emitido un primer comunicado en el que aseguró el inicio de un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes y la aceptación de un pedido de licencia hecho por el hombre.

A su vez, Schulman publicó a través de sus redes sociales una carta en la que pidió disculpas: “Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica. Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, manifestó.