RENATEP: formulario de inscripción y requisitos del programa

El RENATEP o Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom√≠a Popular, es un programa a cargo del ministerio de Desarrollo Social de la Naci√≥n; que busca: “Reconocer y formalizar a los trabajadores y trabajadoras de la econom√≠a popular de todo el pa√≠s‚ÄĚ.

Inscripción al RENATEP 2021

Este programa se dirige a quienes hacen actividades productivas y creadoras de forma independiente. Para la inscripción al RENATEP hay un formulario disponible para las inscripciones 2021. Seguí leyendo y conocé cómo es el registro al programa.

Formulario de inscripción del RENATEP

Para inscribirse en el RENATEP hay que completar el formulario de inscripción 2021; el cual está disponible en el sitio web oficial del programa.

En cuanto a cómo completar el formulario, el mismo es sencillo de llenar. Simplemente tendrás que cargar todos tus datos personales, los del grupo familiar y acreditar el tipo de trabajo por la cual vas a estar inscripto dentro de esta prestación social.

¬ŅA qui√©nes se dirige el RENATEP?

De acuerdo con el programa, quienes pueden inscribirse en el RENATEP son todas aquellas personas mayores de 18 a√Īos; sin empleo formal en blanco y que formen parte de alguno de los siguientes grupos:

Feriantes

Artesanas

Cartoneras

Recicladores

Construcción

Peque√Īos productores

Vendedores ambulantes

Mejoramiento ambiental

Trabajadoras sociocomunitarias

Trabajadores de infraestructura social

Peque√Īas agricultoras y agricultores

Bajo este contexto, quienes no est√©n inscriptos en el r√©gimen simplificado de contribuyentes peque√Īos no podr√°n realizar la inscripci√≥n al RENATEP; ya que solo admitir√°n las categor√≠as A, B, C y D o titulares del monotributo social o monotributistas “promovidos”.

¬ŅQui√©nes quedan excluidos?

Sean titulares de m√°s de 2 inmuebles

Sean titulares de más de tres automóviles (no incluye motos)

En ambos casos, ya sea inmueble y automóviles, uno de dichos bienes debe estar afectado al emprendimiento económico.

Si se trabaja también en relación de dependencia, el salario no puede superar al Mínimo, Vital y Móvil.

En caso de estar inscripto al r√©gimen simplificado de peque√Īos contribuyentes, solo se admitir√°n categor√≠as A, B, C Y D o titulares de monotributo social.

Requisitos del RENATEP

El principal requisito es tener m√°s de 18 a√Īos y formar parte de la econom√≠a popular. Sin embargo, tambi√©n hay que cumplir otros requisitos:

Pertenecer a las categor√≠as A, B, C y D o titulares del monotributo social o monotributistas “promovidos” (en el caso de estar inscripto en el r√©gimen simplificado de peque√Īos contribuyentes ).

). No contar con un trabajo en relación de dependencia superior al salario mínimo vital y móvil.

No poseer más de dos inmuebles ni más de 3 automóviles bajo su titularidad (no se cuentan las motos).

Por √ļltimo, en el caso de tener inmuebles o autom√≥viles, uno de estos debe pertenecer al emprendimiento econ√≥mico.

Beneficios del programa RENATEP

Al estar registrado en el RENATEP, podr√°s acceder a los siguientes beneficios: