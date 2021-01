Reiteran que está vigente la advertencia por peligro de incendios forestales

Debido a las condiciones climáticas que rigen en la zona, varios Cuarteles de Bomberos han expresado que se prevén condiciones de “Peligro de Incendios”.

En este sentido, un vasto sector de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta ya que los indicadores de peligro se mantienen elevados.

La regla 30-30-30 se trata de una fórmula infalible, un cóctel perfecto para los incendios forestales:

Más de 30 grados de temperatura

Menos del 30% de humedad

Más de 30 kilómetros por hora la velocidad del viento

Ante esto se solicita:

No hacer fogatas ni quemas controladas.

Mantener los alrededores de la vivienda libre de vegetación.

No arrojar colillas al suelo.

No dejar brasas prendidas en la parrilla.

Para apagar el fuego correctamente

Hacerlo con abundante agua.

Remover las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas.

Echar agua sobre la fogata y sus alrededores.

Asegurarse que los restos de la fogata queden fríos.

Controlar que el viento no arrastre chispas a los árboles y pastizales cercanos.

ATENCIÓN: Las latas y vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

Ante un caso de incendio forestal, llamar de inmediato al 100 (línea telefónica gratuita de Bomberos)