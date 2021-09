Registrar tarjeta SUBE Argentina: ¿Qué es y cómo hacerlo?

Registrar SUBE es una acción importante para los argentinos debido que permite tener una información detallada de los viajes que realizamos a diario. Además, registrarla permite recuperar saldo de nuestra cuento en el caso de extravío o robo de la tarjeta.

En otras palabras, registrar SUBE en Argentina permite a los usuarios cubrirse en el caso de que tengan un inconveniente con la tarjeta; es decir, que no tengan que perder su dinero. Por ello, saber registrar la SUBE es muy importante.

Si vos no sabés cómo hacerlo, seguí leyendo esta nota y conocé cuál es el proceso para registrar la SUBE en Argentina y todo lo que tenés que saber al respecto.

¿Por qué registrar la SUBE?

Si no has registrado la SUBE y esta se te extravía o te la roban, el saldo que tengas allí no lo podrás recuperar; lo que significa que ese dinero está perdido.

Sin embargo, al registrar la SUBE previo a incidentes como estos (hurto, robo o pérdida), con solo un reclamo o comunicación al 0800 podrás recuperar el saldo que tenías en la tarjeta anterior al recibir la nueva.

¿Cómo registrar la SUBE?

Para registrar la SUBE, los pasos a seguir son:

Ingresar al sitio web oficial de la tarjeta SUBE. Completar los datos personales solicitados. Completar el número de la tarjeta SUBE y el número de trámite si se le solicita. Ingresar su contraseña para poder ingresar la próxima vez.

Al seguir estos pasos, ya habrás registrado la SUBE y podrás acceder a los detalles de su uso; así como evitar perder el saldo que tengas en ella en el caso de robo o pérdida de la misma.

¿Cómo registrar la SUBE para jubilados?

En el caso de los jubilados y pensionados, estos tendrás que hacer el registro de igual forma que el público general.

No obstante, en el caso de que la persona ya tenga SUBE, lo que tiene que hacer es colocar los datos correspondientes en el sitio web donde debe registrar tarjeta. De esta forma ya estará lista para lista para su uso.

Finalmente, en el caso de tener inconvenientes con el registro de la SUBE en Argentina o tener cualquier otra duda, podés contactar al 0800 SUBE o al 0810 777 7823. Mediante este número se pondrá en contacto con un representante para que le de respuesta a su problema o duda.