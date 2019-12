El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a los intendentes de Juntos por el Cambio a una reunión que se realizará el jueves en La Plata.

El objetivo es destrabar la ley impositiva que la semana pasada no avanzó en la Legislatura bonaerense por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

El encuentro fue confirmado por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien se esperanzó con que la reunión sirva para acercar posiciones. “No se puede negar la ley impositiva, no se puede negar la posibilidad de gobernar… Pero el gobernador tiene que ceder y entender que hay que buscar un punto de equilibrio porque los salarios no crecieron al ritmo de la inflación”, planteó el alcalde.

Según precisó el jefe comunal radical, Cambiemos pretende que se modifique el aumento de ingresos brutos a medicamentos para no afectar a los jubilados y que se revean los criterios de progresividad impositiva para que el aumento de los tributos no termine golpeando a la clase media.

De la región INFOZONA confirmaron su asistencia a la reunión con el Gobernador, los siguientes Intendentes: Emilio Cordonier (Ayacucho), Daniel Cappelletti (Brandsen), Camilo Etchevarren (Dolores), Osvaldo Dínapoli (General Belgrano), José Rodríguez Ponte (General Lavalle) Esteban Santoro (General Madariaga) Arnaldo Harispe (Lezama) José Castro (Monte) Matías Rappallini (Maipú) Martín Yezza (Pinamar)