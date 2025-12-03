Reforma laboral: el informe de IDESA sugiere revisar asignaciones familiares de ANSES

La reforma laboral que se discute en la actualidad en Argentina debe considerar el cobro de las Asignaciones Familiares como un elemento clave para reducir la informalidad en el mercado de trabajo. Esta es la conclusión a la que llegó un reciente estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

El Informe de IDESA y la Necesidad de Cambios Estructurales

El informe destaca que “promover la formalización requiere más que cambios en la ley laboral”. En este sentido, se considera esencial “revisar los factores que inducen a las microempresas y trabajadores de menores ingresos a operar en la informalidad”. Estos factores son cruciales para entender la situación actual del mercado laboral argentino.

Desigualdad en Beneficios de Asignaciones

IDESA señala que uno de los principales factores que incentivan la informalidad radica en las asignaciones familiares. Según el análisis, “el trabajador informal cobra asignaciones familiares mucho más altas que el formal”. Por ejemplo, un trabajador registrado con un hijo menor de 3 años percibe $60.000 en concepto de Asignación por Hijo.

En comparación, un trabajador informal recibe $120.000 por la “Asignación Universal por Hijo (AUH)”. Adicionalmente, el trabajador informal suma $52.000 por “tarjeta alimentar” y $45.000 por “complemento alimentario”, totalizando $217.000 mensuales. Este hecho evidencia que el trabajador informal recibe un beneficio considerablemente mayor.

Impacto en la Formalización del Trabajo

El análisis de IDESA también expone que “un trabajador que desee ingresar a la formalidad exigirá un aumento en su remuneración que compense esta diferencia de casi cuatro veces en asignaciones familiares“. Este escenario se hace aún más evidente en contextos de sueldos bajos, donde dichos factores resultan críticos para la informalidad.

Según el informe, para generar un proceso efectivo de formalización laboral, es necesario implementar un abordaje integral que contemple la mejora en el diseño de los beneficios sociales.

Nivelación de Prestaciones y Estrategias Compensatorias

A pesar de su “impacto fiscal”, el documento recalca que “es imprescindible que las prestaciones por hijos se nivelen entre los informales y los formales de menores ingresos”. La “formalización masiva en las microempresas” es vista como un objetivo deseable, aunque requiere una estrategia más integral que meras modificaciones en la legislación laboral.