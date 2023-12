Reestablecieron la luz en gran parte de Bahía Blanca: Los detalles

Tras el fatídico temporal de la semana pasada, reestablecieron la luz en el 85% de Bahía Blanca. “129.000 de 159.200 suministros ya cuentan con el servicio“, señalaron de la distribuidora Edes. La mayor parte de las zonas más densamente pobladas de la ciudad ha recuperado la electricidad.

Los arreglos continúan en los barrios en donde el temporal causó los daños más graves. Principalmente en la zona sudoeste de la ciudad y otras zonas dispersas de la zona urbana. Existen sectores donde hay que instalar la red desde cero, incluyendo la línea troncal, la domiciliaria, e incluso las conexiones individuales de los inmuebles.

“Sabemos lo necesario que es nuestro servicio y queremos recuperarlo lo antes posible. La devastación que sufrimos fue tan grande que llevará más tiempo del que todos quisiéramos. Estamos instalando el servicio eléctrico de la ciudad de nuevo, desde cero, nos quedamos prácticamente sin red”, señaló Roberto Grioli, Gerente General de EDES respecto de la situación.

“Estamos disponiendo de grupos electrógenos para dar luz en algunos sectores, pero no en todos lados es posible colocarlos ya que no podemos dar energía a una red que no está en condiciones, eso generaría un problema de seguridad grave para los vecinos”, explicó.