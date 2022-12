Campeón de todo: Los 12 récords que rompió Lionel Messi en Qatar 2022

La Selección Argentina logró ganar el Mundial de Fútbol 2022 y hoy todos los ojos están puestos en Lionel Messi, lo extraordinario es la cantidad de récords que el astro logró en esta competición.

Mi único héroe en este lío

Ganador de más veces del premio "Jugador del partido'" en los Mundiales: Messi obtuvo 11 veces este reconocimiento.

Jugador con más asistencias en Mundiales: 9 asistencias.

Jugador con más minutos en Mundiales: 2.314 minutos, según las cifras oficiales.

Jugador con más partidos en Copas del Mundo: Messi jugó 26 partidos.

Jugador con más partidos como Capitán de su selección en los Mundiales: Messi fue capitán en 20 partidos.

Jugador más joven en participar en cinco Mundiales.

Jugador más viejo en marcar y asistir en un mismo partido de Copa del Mundo: 35 años.

Jugador que participó en más goles en los Mundiales: 13 goles y 9 asistencias.

Mayor tiempo transcurrido entre el primer y el último gol en un Mundial: entre el 16 de junio de 2006 y el 13 de diciembre de 2022. En números exactos: 16 años, 5 meses y 20 días.

Único jugador argentino en marcar goles en cuatro Mundiales: 2006, 2014, 2018 y 2022.

Único jugador en dar asistencias en 5 Mundiales.

Único jugador en haber logrado marcar goles en un Mundial en todos sus fases (grupo, octavos, cuartos, semis y final).

Lo que dijo Messi tras ganar la final

El líder de la Selección Nacional, tras obtener la Copa, no ocultó su fuerte emoción: "Se hizo desear, pero acá llegó".

Y agregó: "Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme".