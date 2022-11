Reapareció Martín Guzmán y cuestionó duramente a Cristina Kirchner

El Ex Ministro de Economía, Martín Guzmán, habló con la prensa tras pasar cuatro meses de su renuncia y criticó la actitud de Cristina Kirchner durante su gestión. El Economista se refirió a las diferencias que tuvo con el Kirchnerismo mientras lo entrevistó Alejandro Fantino.

“Cuando conducís una negociación internacional no solamente importa lo que construís en el diálogo de la política exterior, sino también importa la dinámica política interna", comenzó Guzmán.

"Si los bonistas ven que el propio sistema político no da señales de que si es necesario vas a hacer un default, la tenes mucho más complicada”, agregó. “En un momento crítico hubo un rol constructivo que ayudó a la Argentina", dijo el Ex Funcionario.

¿Qué dijo Guzmán sobre Cristina?

"Cuando Ella juega a favor tiene un enorme potencial, cuando juega en contra también tiene mucha potencia. Fue muy diferente el rol en la negociación con los privados, que en la negociación con el FMI. Cristina en la negociación con los acreedores privados fue de una ayuda muy importante y decisiva", sostuvo Guzmán.

"En un momento Cristina tuvo un rol para ordenar lo que se daba a nivel político, y eso me ayudó mucho a poder llegar a un acuerdo y que nos dejaran de mover los bonistas”, señaló.

“En la negociación con el FMI fue diferente. Donde hay un punto de quiebre en la dinámica de la gestión es unos días antes del acuerdo con FMI. Cuatro días antes del acuerdo se cortan todas las líneas de comunicación conmigo. No me atendía, o el secretario tampoco me atendía, la gente de su entorno con la que venía hablando", concluyó el Ex Ministro.