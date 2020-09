Presentan proyecto para quitarle los planes sociales a quienes usurpen tierras

El diputado Alex Campbell presentó un proyecto para que las personas que usurpen tierras pierdan asignaciones y los beneficios sociales que reciben del Estado.

La restricción, según propone la iniciativa, será por dos años a partir del momento en que las autoridades tomen conocimiento del delito de usurpación. Si bien tiene pocas probabilidades de convertirse en ley, la idea es aprobarlo esta semana en Cámara baja, de lograr el total de votos será más fácil la aprobación en el Senado.

Noticia relacionada: Están vendiendo lotes de tierras tomadas en el sur del país

Campbell dijo: "Resulta preocupante el creciente número de casos de usurpaciones y tomas de terrenos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas se han observado casos de intentos o tomas efectivas en La Plata, La Matanza, San Fernando, Partido de la Costa, Ezeiza, Moreno, Presidente Perón, Merlo y Marcos Paz".

El legislador marcó el artículo 181 del Código Penal sobre el delito de usurpación, reprime con prisión de seis meses a tres años a quien "por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él"; también, a quien "con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble".

La palabra desde el gobierno provincial

El gobernador Axel Kicillof admitió que existen "muchas dificultades para avanzar en las soluciones" a las tomas de tierras. "Tiene que haber una respuesta del Estado", argumentó.

"Es innegable que hay una necesidad", dijo el gobernador, que consideró que "puede ocurrir" que haya intereses políticos detrás de la toma de tierras, que se multiplican en todo el territorio provincial, argumentando que habían quedado "muchas casas sin terminar en la provincia, algunas en los últimos cuatro años".

"Ya tuvimos reuniones con intendentes. No todas las situaciones son iguales. Que hay necesidad es innegable. Queremos reconocer ese derecho desde el Estado. Queremos ver cada caso particular. Es difícil implementar grandes programas en medio de una pandemia. No prejuzgo. Hay que darle una solución", agregó.