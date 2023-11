Quini 6 histórico: Un afortunado ganó más de $750 millones ¿De dónde es?

Un apostador ganó más de 750 millones de pesos en la modalidad “La Segunda” del Quini 6. El sorteo se llevó a cabo este domingo 12 de noviembre de 2023.

Además, en la categoría “Tradicional” del mismo sorteo, hubo dos ganadores que se dividieron un premio de $150.000.000. Estos ganadores son de Bahía Blanca y Lincoln, ambos en la provincia de Buenos Aires, y acertaron los números 02-05-13-23-28-42. Casa uno recibirá 75 millones de pesos.

¿De dónde es el ganador de 750 millones?

En la categoría “La Segunda” del Quini 6, los números ganadores fueron 01-08-16-21-28-37, y el afortunado es oriundo de San Salvador, Entre Ríos. Se llevará una suma total de $754.435.344,60. El boleto ganador fue jugado en la agencia número 662, “El mosquito de la suerte”, de la localidad entreriana.

Luis Daniel Combet, el agenciero que también se siente afortunado ya que le tocará cobrar una importante suma como estímulo, contó

“Estoy muy feliz, anoche se comunicaron conmigo todos los vecinos y los agencieros de la ciudad, estoy muy emocionado y casi no pude dormir de la alegría que tenía”, afirmó.

Sobre quién puede ser el afortunado, aseveró que “en este momento no tengo ninguna pista, hay muchos comentarios y me mandaron mucha información, pero les digo a todos que estén tranquilos porque todavía no tengo ni noticias. Anoche puse el cartel que había vendido el Quini pero no tengo pistas”, remarcó.

Combet indicó además que tiene la agencia desde hace 15 años y su familia vive de eso. “Gracias a Dios trabajamos muy bien, yo nací y me crié en San Salvador, y desde chiquito me decían mosquito”, dijo para revelar el porqué del nombre de la agencia.

Si bien todavía no ha pensado en qué invertirá la parte que le toca por haber vendido el importante premio, expresó que sus amigos lo llamaron y le dijeron que se tendrá que pagar “un asadito”.

En la categoría “Revancha”, los números sorteados fueron 04-07-15-37-40-43, pero no hubo ganadores, por lo que el premio se acumulará para el próximo sorteo. Finalmente, en la categoría “Siempre Sale“, hubo 29 ganadores que acertaron cinco números y cada uno recibirá $2.662.514,13.

El próximo sorteo del Quini 6 tendrá un pozo acumulado de aproximadamente 1.100 millones de pesos.