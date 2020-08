Quieren echar al único médico de un pueblo porque se contagió coronavirus

El director del hospital local de Cañada del Ucle, pueblo ubicado a 120 kilómetros de Rosario provincia de Santa Fe, denunció este sábado que en esa localidad juntan firmas para echarlo por haber dado positivo de coronavirus. Afirmó que entre las personas que adhirieron a esa solicitud está el jefe comunal. "No robé, no maté, cumplí con mi función. Recibí desde un insulto, una ofensa familiar hasta que me desearan la muerte públicamente y por redes sociales", comentó.

El pueblo se encuentra en fase 1 de aislamiento por la cantidad de casos positivos de covid-19 y también puso en alerta a Firmat, ya que el médico contagiado también atendía en esa localidad.

Marcelo Palau, director médico del Samco de Cañada del Ucle, habló en Radiópolis Weekend (Radio 2), donde comentó: "Desde el martes pasado estoy aislado. Solo un día tuve febrícula. No tengo un síntoma. Me hisopé el día que tuve febrícula y porque tenía una pequeña picazón en la garganta".

"Esto es terrible. Recibí desde un insulto, una ofensa a un familiar, hasta que me desearan la muerte por coronavirus públicamente y por redes sociales. Me culpan por los contagios", señaló.

Palau explicó que contagió a otra persona en el pueblo porque cometió "un error", que fue haber atendido a un paciente sin guantes. "Me hago cargo. Después usé alcohol y todo, pero ya había pasado. No maté a nadie. Acá en el pueblo hay una mayoría que levanta firmas para que me saquen del cargo, me quieren echar del pueblo. Esto lo tomo como una discriminación total", añadió.

El médico aseveró que el jefe comunal Orlando Pruzzo también adhirió a la junta de firmas en su contra.

"La gente es muy hiriente. Mi hijo de 13 años tiene redes sociales. Decidió aislarse en un departamento donde lo asisten con la distancia correspondiente dos señoras. Se hizo el hisopado y dio negativo", contó.

El director médico del Samco local también señaló que se enteró de fotos que le sacan en el pueblo, como así también de mensajes de Whatsapp donde se burlan de las publicaciones que hace en sus redes sociales como Tik Tok. "Voy a accionar legalmente contra todos los que sean necesarios", finalizó.