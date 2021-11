¿Quién se fue de Masterchef anoche? El certamen de cocina tuvo su primer eliminado

Anoche fue la primer gala de eliminación de Masterchef Celebrity 3 y se fue el primer participante frente una prueba bien argentina.

Los competidores eran Charlotte Caniggia, Luisa Albinoni, Denise Dumas, Tití Fernández, Mery del Cerro, Paulo Kablan, Héctor Enrique y José Luis Gioia.

Gala de eliminación, Mery del Cerro y José Luis Gioia

Este lunes, debían cocinar una milanesa, una guarnición y un aderezo en base a kétchup. Donato de Santis anunció: “Tienen 60 minutos para preparar este clásico, pero obviamente queremos conocerlos: el truco de la abuela, el ingrediente secreto… Hoy es el momento para mostrarlo”.

¿Quién se fue de Masterchef anoche?

Tras la deliberación de los jueces Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el primer eliminado de Masterchef Celebrity es José Luis Gioia.

José Luis Gioia, primer eliminado de Masterchef

“No llegamos a conocerte, más allá de lo que ya te conocemos y todo el mundo te conoce, muchas gracias por haber pasado este breve tiempo con nosotros”, expresó Martitegui.

“Gracias a ustedes por todo lo que me han dado, la producción es increíble… Los compañeros, ni hablemos. Gracias, un honor que me hayan convocado y que me hayan cuidado”, dijo José Luis, quien abandonó la cocina con una ovación por parte de sus compañeros.