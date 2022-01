¿Quién se fue de Masterchef anoche? Sorpresas en la gala de eliminación

Este domingo se emitió una nueva gala de eliminación de Masterchef Celebrity 3 donde se disputaban un lugar en el balcón Luisa Albinoni, Barbie Vélez (reemplazando a Denise Dumas), Catherine Fulop, Mica Viciconte, Tomás Fonzi y Joaquín Levinton.

En esta ocasión los participantes debían cocinar un bife en solo 15 minutos y luego preparar una guarnición. Tomás Fonzi fue el ganador del beneficio por tener el mejor plato, y si bien Paula Pareto no participaba de la gala de eliminación por estar en el balcón, fue elegida por Fonzi para intercambiar lugares.

Luego comenzaron a cocinar para el desafío principal de la noche, donde debían preparar un plato libre con carne de ciervo. Cuando todos terminaron las preparaciones y presentaron sus platos fueron evaluados por los jurados y ahí llegó el momento menos esperado de la gala.

Damián Betular fue el encargado de anunciar el nuevo eliminado: “Cinco platos unidos por el mismo error, el exceso dulce fue el error. Quien abandona la cocina de Masterchef es: ninguno”.

Frente a la sorpresa de los participantes, el reconocido pastelero dijo: “No es un chiste, creemos que ante la dificultad todos se merecen continuar en la competencia”.

En tanto, el conductor Santiago Del Moro exclamó: “Estamos todos en shock, es la primera vez que pasa, lo que sí sabemos es que están todos en la próxima ronda a partir de mañana”.

“¿Para qué nos hicieron cocinar?“, preguntó con humor Viciconte. Cathy Fulop no podía creer lo que estaba sucediendo: “¿Cómo que no nos vamos? Es un chiste“. Por su parte, Barbie no ocultó su alegría: “Estoy feliz, feliz”.

Fonzi, luego de haber usado su beneficio señaló: “Un poquito de sangre quería ver, alguna cabeza rodando no estuviera mal… salvo que fuera la de la Peque”, en alusión a que eligió a la yudoca para que ocupara su lugar en la gala de eliminación.