Después de 30 años de matrimonio, Claudio "Pájaro" Caniggia volvió a encontrar el amor y decidió apostar a una relación con la modelo Sofía Bonelli.

Pero, ¿Quién es Sofía Bonelli?

Sofia Bonelli

Sofía Bonelli tiene 27 años es oriunda de Tigre, Provincia de Buenos Aires, estudió periodismo y tiene un título de traductorado de inglés, pero en las redes sociales se muestra como "modelo del glamour", referido a las mannequin que se especializan en las fotos sensuales en bikini y lencería.

Según contó la modelo, lleva una vida sana y con hábitos saludables, al contrario de lo que contó la ex de Caniggia, Mariana Nannis: "No tomo alcohol, me cuido mucho en las comidas, no me gustan los boliches ni salir a bailar, voy a fiestas sólo con amigas, me levanto temprano y entreno, hago yoga y danza", aseguró Bonelli.

El gimnasio es una actividad diaria y su entrenador es nada menos que Claudio Borges, el ex entrenador de Diego Maradona y muchos otros famosos.

Sofia Bonelli con Claudio Caniggia

La polémica en las redes sociales

En los últimos días, Sofia Bonelli, publicó fotos de su infancia, luego de que Mariana Nannis pusiera en duda la sexualidad de la modelo a través de historias de Instagram. Además de acusarla de usar Photoshop y haberse sometido a varias cirugías estéticas.

"Lo que te voy a decir te va a alterar, y no creo que lo puedas superar. Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar", escribió Nannis junto a una foto de Sofía en redes sociales.

Y siguió con otra acusación que fue noticia en el programa de Ángel de Brito: "A mí me dijeron que en 2013 se operó en Chile. Cambio de sexo. Se la cortó… eso se sabe en el ambiente".

Por supuesto que Bonelli no dejó pasar esas declaraciones en su contra y respondió. En una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram muestra una foto de su niñez, en donde se la puede ver con un vestido floreado jugando con un nene.

"¿Te acordás? Amo estos hallazgos", escribió la pareja de Caniggia arriba de esa imagen, en la que también arrobó al joven que la acompaña.

"Mentira, todo mentira. Está loca y tira cualquiera, dice boludeces… No me interesa Mariana Nannis ni me afecta lo que pueda llegar a decir. No entiendo la trascendencia que me da. Si me operé las lolas o no, si me operé la nariz o no. Soy como cualquier mina pero la tiene contra mí todo el tiempo. Está atrás de lo que hago. Supongo que tendrá una vida demasiado aburrida para estar desde Miami publicando historias mías", agregó la novia de Claudio Paul en una entrevista.

Por último, aseguraron que Fernando Burlando, abogado de Caniggia, en conjunto con sus clientes pedirán una pericia psiquiátrica para Mariana Nannis, y a su vez, la denunciarán ante el INADI por sus dichos transfóbicos.