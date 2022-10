Gran Hermano 2022: Quién es Romina Uhrig, la exdiputada por el Frente de Todos

Gran Hermano 2022 comenzó ayer y se han anunciado los nuevos miembros del reality show. Entre los 18 nuevos "hermanos" está Romina Origue, ex diputada Nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. La funcionaria admitió que no era la primera vez que postulaba a la "casa más famosa del país".

La nueva edición del popular reality show tiene una característica especial: los castings. Esto se debe a que las audiciones, en su mayoría, se fueron publicando en las redes sociales. Como resultado, surgieron varias disputas con diferentes candidatos.

Una de ellas es Romina Uhrig, de 34 años, quien está casada con el ex intendente de Moreno, Walter Festa, y tiene una hija. Nacida en San Martín, la audiencia de Uhrig llamó la atención ya que fue legisladora bonaerense por el Frente Todos hasta finales de 2021.

Romina Uhrig fue diputada nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires de 2019 a 2021.

Máximo Kirchner y Romina Uhrig, en el recinto de la Cámara de Diputados

La funcionaria reveló que esta no es la primera vez que audiciona para Gran Hermano, su primer casting fue a los 17 años, pero no fue seleccionada para aquel entonces. Es por eso que ahora, ingresó al show telesivo con la estrategia de "no hacer amigos".

Aparte de su lado político, la mujer de 34 quiere obtener fama y ganar el premio mayor, 15 millones de pesos y una casa. "Me cuido mucho en las comidas y soy muy insegura de mí misma, me hice la panza y me he aplicado botox", dijo durante una breve presentación en el programa.

Sobre su pasado

Antes de ser diputada, ocupó el cargo de Subsecretaria de Relaciones Internacionales y Secretaria de Desarrollo Productivo en la ciudad de Moreno. “Me encanta trabajar en lo social, lo hice en la gestión de Walter y hoy lo sigo haciendo, con muchos menos recursos, pero trato de hacer lo que está a mi alcance”, dijo en su video.

Antes de incorporarse a GH 2022, fue funcionaria del gabinete de presidencia del Instituto de Prevención Social, aunque no se sabe si renunció para incorporarse al reality.

Para finalizar, la actual participante del reality show de Telefé, tuvo que presentar una declaración jurada por "Enriquecimiento Ilícito en el año 2020" contra su marido después de que Festa dejara la intendencia de Moreno. Uhrig dio una declaración parcial en 2018, pero luego tuvo que ratificarla.