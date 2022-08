¿Quién es Lady Alutrix? Interpretará a Eva Perón y cantará el Himno en la casa de Tucumán

Lady Alutrix, tiene 22 años, es drag queen y fue elegido para interpretar a Eva Perón y cantar el Himno Nacional en la casa de Tucumán.

En el día de hoy, a partir de las 19 horas se presentará en el cierre del acto del Primer Encuentro Federal de Deporte y Diversidad “Independencia para Todxs”, el cual se llevará a cabo entre el 12 y el 15 de agosto en la provincia.

“Está organizado por Monarca, un proyecto social deportivo LGBTIQ+. Son 28 delegaciones y 800 participantes. Siento mucha responsabilidad, porque cuando subo a un escenario a protagonizar un show espero que la gente lo note”, indicó Lady Alutrix.

Homenaje a Eva Perón

Según detalló Alutrix, homenajeará a Eva Perón con una peluca rubia, un vestido banco y una falda celeste, mediante la cual emulará a la bandera nacional.

“Todo pulcro y bien cuidado, respeto el símbolo patrio y el lugar. Intentaré que sea lo más cordial e impecable posible”, sostuvo el tucumano. “Llevo ocho años en esta actividad, soy un artista, me conocen como la ‘Drag Queen de la Patria’”.

Quién es Lady Alutrix

El joven de 22 años trabaja de ser drag queen, además, da clases de make up, es profesor y lleva más de 8 años en esa actividad.

“Mi primo también es drag queen y empezó tres meses antes que yo. Él me impulsó. Lo descubrí a él y dije que quería hacer lo mismo. Todo fluyó hasta 2018. Ese año me hicieron una entrevista en un canal tucumano y me vieron mis padres”, agregó.

Tras la masividad de aquella nota, sus seres queridos lo apoyaron. “Incluso mi abuela, una mujer de 72 años, cristiana, nadie me soltó la mano. Cuando era chico, mi papá se iba a trabajar y yo jugaba poniéndome las botas de mamá y ella se daba cuenta”, contó Alutrix.