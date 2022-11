Después de algunos años regresó Gran Hermano y con él la famosa voz que le da vida a la casa más famosa del país. Desde su primera edición en el 2001, acompaña a los participantes y marcó un estilo muy característico.

En esta nota te contamos quién es la voz de Gran Hermano 2022 que escuchamos cada noche, hablando con los jugadores, comunicando las sanciones, quien los contiene en situaciones de angustia y con quien vive gratos momentos.

¿Quién es la voz de Gran Hermano 2022?

El responsable de poner su voz para Gran Hermano es Rodolfo Valss, quien ya se ha convertido en un miembro histórico de todas las ediciones del reality de Telefe.

¿Quién es Rodolfo Valss?

Rodolfo Valss es locutor, cantante y actor. Se formó en el Conservatorio Juan José Castro y realizó numerosos cursos de técnica corporal, danza jazz y seminarios de actuación.

Rodolfo Valss (Foto: La Nación)

Su voz privilegiada (y entrenada) lo llevaron a obtener grandes papeles en el mundo del teatro y a lucirse en obras como El Principito (2003), Te quiero, sos perfecto, cambiá (2004), El hombre de La Mancha (2005-06), Eva, el gran musical argentino (2008-09), La Bella y la Bestia (2010) y La Novicia Revelde (2011) entre muchos otros.

Asimismo, se lució en la pantalla chica en programas como Operación Triunfo (2003/04), Sin código (2005), Quién es el Jefe (2005), Operación Triunfo, Se dice amor y Hechizada y Un cortado (2006). Pero además, el talento de este hombre ha llegado al cine con un gran desempeño Oro Nazi en Argentina (2004).

Rodolfo Valss

En efecto, Rodolfo Valss ganó numerosos premios entre los que se destacan el Premio ACE a Mejor Actor en Musicales y el Florencio Sánchez.

En entrevista con La Nación, en mayo de 2022, indicó: "No me cabe dudas de que soy más reconocido por mi labor en la tele. Y eso me duele un poco".

"De todos modos son dos públicos distintos… Al de la tele no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí eso me apena, no por una cuestión de ego, no porque no me hayan venido a ver en una obra, sino porque eso significa que se han perdido la experiencia teatral, que es hermosa", agregó.