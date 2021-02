¿Quién es Emma Stone? La nueva protagonista de la película de Disney, “Cruella”

Emma Stone se ha convertido en una de las actrices más importantes del cine. Desde sus inicios ha obtenido buenas críticas y numerosos premios, múltiples nominaciones, ganó el Oscar por “La La Land”, BAFTA y Golden Globes que reafirman su éxito en la pantalla grande. Pero ¿Quién es Emma Stone?

Su verdadero nombre es Emily Jean Stone, pero eligió su nombre artístico cuando se inscribió en el Sindicato de Actores, desde allí que se la conoce como Emma, nombre que eligió en honor a Emma Bunton, de las Spice Girls. Nació en Arizona, 6 de noviembre de 1988, y se ha convertido en una de las actrices más importantes de la industria de Hollywood.

En varias oportunidades confesó haber hecho todos los castings posibles para todas las series de Disney Channel, de los cuales obtuvo sólo uno. Sin embargo, saltó a la fama como MJ, la novia de Spiderman y se convirtió en una gran estrella gracias a su papel en La La Land.

Más allá de todos sus éxitos, Emma prefiere vivir lejos de los lujos de las demás celebrities y siempre comentó que lo más importante para ella es la gente maravillosa que la rodea, que le ayudan a mantener los pies sobre la tierra.

¿Cuáles son las películas en las que ha salido Emma Stone?

La primera película en la que se vio a Emma Stone fue en la comedia Superbad (2007), que le trajo buenas críticas y le dio un Young Hollywood Award por ser el nuevo rostro de la industria.

En el año 2008, Emma tuvo un papel en la película The Rocker interpretando a una bajista en una banda de rock. En 2009 Emma Stone estuvo en tres producciones que la prepararían para su primer rol protagónico: Ghost of Girlfriends Past (2009), Paper Man (2009) y Zombieland (2009).

Pero su papel protagónico llego con la película Easy A en 2010, ésta película fue un éxito comercial y le otorgó a Stone nominaciones a los premios BAFTA y los Globos de Oro; también ganó un MTV Movie Award.

Emma se adentró en el mundo de los superhéroes con The Amazing Spider-Man en el año 2012 en donde haría el rol de Gwen Stacy en la nueva versión de la película junto a Andrew Garfield como Spider-Man. Y en 2014 haría su primer papel en una película de Woody Allen: Magic in the Moonlight.

En ese mismo año, participaría de la película dirigida por el director mexicano Alejandro González Iñárritu, Birdman. En esta oportunidad Emma recibió por su papel de Sam Thompson, nominaciones a los Oscars, BAFTA, Golden Globes, SAG y ganó un Critic’s Choice Movie Award como Mejor Actriz.

Desde noviembre de 2014 hasta febrero de 2015, Emma Stone estuvo en la versión contemporánea del exitoso musical de Broadway, Cabaret (de 1966), en donde conoció al director Damien Chazelle.

Emma asombró al director, y la invitó a participar en la película La La Land (2016). La película en donde le da vida Mia Dolan, una aspirante a actriz; este rol le dio un premio Oscar, un Golden Globe y un SAG Award como Mejor Actriz.

Emma Stone regresa a las pantallas de cine protagonizando Cruella (2021), donde tiene el papel de la famosa villana de 101 Dálmatas (1961).

Emma Stone y la lucha contra el cáncer

La madre de Emma Stone fue una sobreviviente del cáncer de mama, y a partir de su recuperación, la actriz ha sido la cara de campañas de concientización acerca del cáncer, además de haber participado en proyectos que brindan financiamiento a la investigación de dicha enfermedad.

Con este motivo, Emma y su madre comparten un tatuaje en la muñeca. Son dos patitas de un pájaro para hacer referencia a la unión y a la superación del cáncer de mama y que, junto con ella, es fanática de Blackbird, uno de los temas más conocidos de Paul McCartney. Detalle no menor: el mismísimo Beatle diseñó el tatoo por pedido de la actriz.