¿Quién es el dueño de la casa donde encontraron un cuerpo que suponen sería de Nancy Videla?

En el marco de la búsqueda de Nancy Videla, este viernes a la madrugada hallaron el cuerpo de una mujer, todavía no identificado, en la vivienda de un hombre de 70 años ubicada en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, que fue allanada tras una denuncia anónima.

Fue el ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien confirmó el hallazgo de “un cuerpo femenino“, el que aún no fue identificado.

Quién es el sospechoso en el caso de Nancy Videla

El hombre fue identificado como “Damián”, un hombre de 70 años de nacionalidad paraguaya. Según testigos, él la ayudaba económicamente cuando no podía pagar el alquiler

Vecinos señalaron que se trata de un “prestamista” quien también se dedica a alquilar habitaciones en esa propiedad.

De acuerdo con Télam, el lugar funciona como inquilinato y está ubicado en Bucarest al 2500 de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Los investigadores creen que el viernes, la mujer se bajó del colectivo una parada antes para ir justamente a encontrarse con el ahora sospechoso.

La denuncia anónima sobre la desaparición de Nancy Videla

Según fuentes policiales, una mujer denunció que en esa casa vive un señor de nombre “Damián”, de 70 años, del que sospecha. Aseguró que Nancy frecuentaba esa casa y que el hombre le prestaba dinero para el alquiler.

Ese hombre alquila departamentos sobre la calle Bucarest 2531, de la localidad de Ingeniero Budge, y en uno de ellos se halló un contrapiso de reciente data, el cual lo hizo la semana pasada, según argumentó.

“Esa chica iba siempre a tomar mate con una persona en Ingeniero Budge. Yo a Nancy la conocí en su casa. No sé que relación tendrán ellos, pero para mí ellos tenían algo sentimental desde hace un par de meses”, comentó la denunciante, y agregó: “No quiero pensar mal pero yo me enteré el lunes por la tele, porque vivo en Capital, entonces le mandé una captura (al hombre sospechoso) y me dice ‘No, no sé nada de eso'”.

La información que dio esta mujer dio un giro en una investigación que entonces se enfocó directamente en el partido de Lomas de Zamora.

Una posible cómplice que quiso escapar a Entre Ríos

Una mujer que estaría relacionada con el crimen fue detenida cuando intentaba tomarse un micro con destino a Entre Ríos.

Se trata de una persona que estaba en una de las piezas de la casa y que aparentemente habría colaborado en el crimen o, al menos, sabía lo que pasó y no informó nada.

“Antes de encontrar el cuerpo se les consultó sobre la situación y ambos se hicieron los desentendidos. Los dos dijeron que Nancy no había pasado por esa casa en los últimos días. No fue difícil darse cuenta que estaban mintiendo”, declaró una fuente de la fiscalía.