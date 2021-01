¿Quién es Daniel Casalnovo?

Daniel Casalnovo es diseñador de muchos famosos como Wanda Nara, Mauro Icardi, y fue quien vistió a los hijos de Pampita en el día de su casamiento. Estos días, Casalnovo es noticia porque se encuentra internado en grave estado por coronavirus luego de contagiarse en la Costa.

A través de sus redes sociales fue compartiendo el difícil momento por el que esta pasando ya que su estado es crítico y se mantiene preocupado porque su situación no ha cambiado. Por otra parte, pidió oraciones y buena energía para su mamá que se encuentra en terapia intensiva.

“Tengo arritmia en mi corazón y neumonía. No tengo olfato y no tengo gusto. Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar”, contó Daniel Casalnovo en uno de sus videos.

Además, pidió tomar conciencia sobre la pandemia: “Hablo ahora para que se cuiden (…) No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal y me está haciendo pésimo. No sé si voy a volver a verlos o qué. Yo estoy en Los Arcos bien atendido, pero dudo que zafe de esto. Estoy muy mal y nunca pensé que iba a sufrir tanto”.

“Hola, ¿Cómo están? Sólo les quiero pedir un favor grande. Yo sigo internado en Los Arcos con mucho dolor. No mejoré, pero no importa. Este mensaje es para mi mamá. Quiero que todos oremos por ella, que está en el Hospital Español con respirador automático y en terapia intensiva. Tiene que evolucionar, tiene que salir adelante. La fe mueve montañas y ustedes pueden”, dijo desesperado el diseñador.

Finalmente, Casalnovo habló de su último parte médico: “Por mí no se hagan problema. Me duele todo y a mí no me interesa seguir de esta manera. Pero les pido una oración por mamá. Nada más que por ella. Y cuídense mucho, chau”.

Rápidamente su posteo se llenó de mensajes de muchos famosos y colegas que lo acompañan: “Estaremos orando. Ten fe”, respondió Belén Francese quien lo había contratado semanas atrás para confeccionar el traje de boda de su marido Daniel Lencinas.

“Fuerza Daniel, a pensar con optimismo que salís, y por supuesto ponemos en cadena de oración a tu querida mami”, escribió Sergio Gonal. “Fuerzas a tu mami. Vamos que esto pasa pronto dani. Todas mis fuerzas”, le deseó Andrea Estévez.