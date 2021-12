¿Quién es Clara Kovacic? La actriz argentina que aparece en “No miren arriba”

Sólo este año, Clara Kovacic participó en más de 10 trabajos cinematográficos, sumando 40 a lo largo de su carrera como actriz. La argentina que además es música y compositora tuvo un papel en la película de Adam McKay que Netflix acaba de estrenar, “No miren arriba“.

Clara Kovacic, la actriz argentina mejor conocida como la “Scream queen argentina”.

Quién es Clara Kovacic

Es conocida como la “Scream Queen Argentina” (la reina del grito argentina) por su participación mayoritaria en películas de terror. Este año, tuvo un papel en la película “No miren arriba” que protagonizan Jennifer Lawrence y Leonardo Di Caprio, junto a otros actores y actrices de Hollywood como Meryl Street.

Anya es el personaje que Clara encarna en la superproducción de Netflix, se trata de una croata que se encuentra en el campo y filma el momento en que ve el famoso meteorito que se dirige fatalmente hacia la tierra.

“No puedo creer que soy parte de este proyecto, con nombres tan importantes, aunque sea una pequeña participación, para mí es un honor y un privilegio espero poder seguir trabajando con Estados Unidos”, dijo la actriz.

La actriz suma 40 trabajos cinematográficos en su carrera, participando de 10 de ellos sólo en 2021.

Pero eso no es todo, en 2021 Kovacic ha sido parte de 10 trabajos cinematográficos, incluyendo “No miren arriba”. Entre ellos, “El Desarmadero” con Luciano Cáceres, “Muertas Vivas” producción chilena, “Apps” película argentina-chilena, “Buenos Aires BZ”, “Maria”, “Lennons” con Gastón Pauls y Luis Machin, “Demonio Eclipse Rojo” y “Los Olvidados”.

“Agradezco a los medios que me dieron visibilidad. Agradezco a todxs los que me mandan alentándome. Y aunque quizá lo que más hace ruido ahora es mi pequeña participación en la peli de Leonardo Di Caprio, destaco mucho más todas las películas latinoamericanas que filmé este año con gente hiper talentosa y me siento orgullosa por ello”, reflexionó la actriz en su cuenta de instagram.

“Démosle más cabida a lo nuestro, a lo latino”, expresó Clara en sus redes (@claramkovacic)

Su primer acercamiento al cine del terror fue en los 80′ y gracias a su padre. Desde que vio “Alien” surgió el amor por el género del horror que años después la convertirían en “la reina del grito” (scream queen).

Kovacic pudo formar parte del elenco de Cris Morena, ya que había quedado seleccionada para actuar en “Chiquititas”, pero su familia desistió del proyecto porque querían que su hija continuara sus estudios. La actriz asistió a un colegio de doble escolaridad. Se formó en teatro, baile, comedia musical y canto.

La actriz es más conocida por su afición al género del terror.

Pero no todo fue estrictamente artístico, Clara estudio filosofía en la UBA un tiempo, aunque abandonó la carrera para estudiar composición musical. En 2016 editó “Cantando al cielo”, su álbum.