¿Quién es Billie Eilish y por qué es tendencia?

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell mejor conocida sólo como Billie Eilish es una cantante y compositora estadounidense de 19 años. La adolescente alcanzó la fama cuando tenía tan sólo 14 años en 2016, tras el lanzamiento del sencillo “Ocean Eyes” en YouTube, fenómeno que se volvió viral.

Nacida en Los Ángeles, Eilish proviene de una familia de artistas, su madre es actriz, su padre es músico y guionista y su hermano mayor, Finneas O’ Connell es compositor y actor de reparto, a los 11 años Billie ya componía y cantaba sus propias canciones siguiendo sus pasos.

Billie Eilish comenzó a ser reconocida como artista a los 14 años.

En 2015 graba el sencillo “Ocean Eyes” inicialmente escrita por su hermano mayor para su banda. Tras la petición de un profesor de baile de usar música original para una coreografía, la canción fue subida a SounCloud donde obtuvo millones de reproducciones. Al año siguiente, fue lanzada a YouTube junto al videoclip y coreografía que Billie había creado convirtiéndose en un fenómeno viral. ¿El resto? es historia: giras, discos de oro, de planito, Grammy’s, entre otros reconocimientos.

¿Por qué Billie Eilish es tendencia?

Además de ser reconocida a nivel musical, la joven tiene gran influencia por hablar y expresarse sobre problemas y asuntos propios de la Generación Z.

En una entrevista con The Howard Stern Show, confesó haber consumido pornografía a muy temprana edad (11 años), y que eso había tenido un efecto muy perjudicial en ella. Algo que comenzó para sentirse “como una más de los chicos” de su edad terminó afectando su crecimiento.

“No dije que no a cosas que no eran buenas las primeras veces que tuve sexo. Y fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me debía gustar”, confesó la cantante.

“Si, soy honesta. Empecé a ver cine para adultos cuando tenía 11 años”. Admitió sentirse “increíblemente devastada” y que creía que aquello había “destruido su cerebro”.

La adolescente confesó tener pesadillas a causa del contenido y que la experiencia había influido en sus primeras relaciones sexuales. También expresó su preocupación sobre el efecto que el porno puede tener en los adolescentes y en la manera de relacionarse con sus cuerpos.

Eilish habló sobre su experiencia con el COVID-19

En el mismo programa, la estrella pop comentó cómo fue tener covid 19 y señaló que señaló que “La vacuna es jodidamente asombrosa y también salvó a Finneas de contraerlo. Salvó a mis padres de contraerlo, y a mis amigos de tenerlo”.

Billie aseguró que estar vacunada le salvó la vida a ella, su familia y amigos.

La adolescente contrajo el virus en agosto y expresó que “Fue malo. Quiero decir, no me morí, y no iba a morir, pero eso no quita lo horrible que fue. Fue terrible” e insistió “Quiero que quede claro que la razón por la que estoy bien es la vacuna”.

Con la posibilidad de seguir apilando gramófonos en su vitrina, la cantante estará presente en la edición 2022 de los Grammys y confiesa que pese a padecer algunas secuelas del virus, se encuentra bien y aguarda recuperarse por completo para el inicio del año entrante.