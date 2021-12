¿Quién carajo es Kicillof? La insólita arenga de un cura contra el pase sanitario

En plena misa, un cura criticó con dureza la medida del pase sanitario y apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.“¿Quién carajo es?”, lanzó.

El exabrupto quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas donde se ve al sacerdote Fabián Barrera cuestionando la última iniciativa sanitaria impulsada por el Gobierno.

Fue en la Iglesia del Sagrado Corazón, ubicada en el barrio porteño de Constitución, donde el clérigo cargó también contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) por intentar imponer “una dictadura sanitaria”.

“Jamás en mi comunidad he discriminado a nadie por su orientación sexual, ideología política, condición social, pero menos en este tiempo voy a discriminar a nadie como intentan pedirnos con un pase sanitario para que la gente venga a la misa. Eso es una locura”, expresó Barrera desde el púlpito.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó la medida que entrará en vigencia a partir del 21 diciembre. En efecto, los mayores de 13 años deberán acreditar la vacunación completa contra el COVID-19 para ingresar a eventos masivos, participar de actividades culturales, religiosas, deportivas y recreativas en espacios cerrados, o concurrir a organismos públicos y privados para realizar trámites. Mientras que a nivel nacional se impondrá a partir del 1° de enero.

“En mi comunidad las puertas van a estar abiertas para todos, ¿Está claro? Para todos”, declaró el cura ante el aplauso de los fieles y señaló: “Sin entrar en disputa con quienes se pusieron la vacuna y quienes no nos hemos puesto la vacuna, es momento de defender nuestros derechos”. “Si vos te la pusiste, bien, ¿No te la querés poner? También está bien”, agregó.

Envalentonando a los feligreses, continuó: “Mi mamá me decía que para entrar a la Iglesia le pedían un pase sanitario emitido entre tal fecha porque Kicillof lo había dicho, ¿Quién carajo es Kicillof? De inmediato aclaró que “no es una cuestión partidaria” y amplió sus críticas hacia la OMS: “Aquella misma organización que estuvo promoviendo el aborto, nos quiere imponer una dictadura global sanitaria”.

“¿Dónde quedan los derechos y las libertades de cada uno? Yo no le voy a pedir a nadie un carnet para ingresar a la Iglesia, sería arrodillarnos frente a un poder humano”, enfatizó, y preguntó: “¿Cómo voy a impedir a alguien que venga a rezar a la casa de Dios, si ésta es su casa. Es una locura”. Barrera concluyó afirmando que está “dispuesto a ir a la cárcel y todo lo que sea” por sus “convicciones como sacerdote”.

“Como sacerdote y ciudadano argentino expreso mi más profundo rechazo y desacuerdo con esta imposición del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las iglesias son un lugar para todos y como pastor, y como sacerdote, les pido a mis hermanos defender la libertad de culto y que defendamos con valentía la libertad de conciencia” – agregó Barrera.

“Pareciera muchas veces que la Constitución Nacional no existe, tenemos que recordar que ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe, por lo que de no pasar por el Congreso bonaerense esta cuestión no alcanza con que Kicillof como gobernador quiera imponer por decreto”, señaló el cura

El sacerdote insistió con que “no hay nada malo que una persona libre, por su propia voluntad, decida inocularse una vacuna que se encuentra en fase 3 de su experimentación, pero jamás sería aceptable que se obligue a aquellos que han decidido no vacunarse a hacerlo bajo pena de no poder siquiera ir a la misa dominical en familia, es un avasallo a la libertad religiosa”.

“San Vicente De Paúl decía, ante una decisión importante, ‘qué haría Jesús en mi lugar’. Jesús no rechazó a nadie, es momento que como Iglesia defendamos esta verdad y la libertad individual”, sentenció Barrera en medio de la polémica.

Mirá el video: