¿Qué tenés que saber sobre el Complemento Leche de ANSES en octubre 2025?

Ana Salgueiro
auh anses cobro

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio que otorga la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, sujeto a ciertos requisitos. En este artículo, se detallará cuánto se cobrará y cuándo son las fechas de pago en octubre.

¿Qué es el Complemento Leche y a quién beneficia?

De acuerdo con la información oficial de Anses, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a garantizar el desarrollo saludable de las personas gestantes y sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.

Esta ayuda es fundamental para fomentar una buena nutrición durante los primeros años de vida, un periodo crítico para el desarrollo de los menores.

Montos y clave de cobro en octubre 2025

El monto correspondiente para el mes de octubre se ha actualizado a $44.222 por cada menor. Este beneficio se abonará en la misma fecha que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Es esencial tener en cuenta que el calendario de pagos se organiza según la terminación del número de documento.

Fechas de pago asignación familiar y AUH

  • Documentos terminados en 0: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Fechas de pago para asignación por embarazo

  • Documentos terminados en 0: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 1: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 2: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 21 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 22 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 23 de octubre

Para más detalles sobre el calendario de pagos completo de octubre, se puede consultar la página oficial de Anses, donde se encuentra toda la información actualizada.

