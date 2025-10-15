¿Qué tenés que saber sobre el Complemento Leche de ANSES en octubre 2025?

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un beneficio que otorga la Anses a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, sujeto a ciertos requisitos. En este artículo, se detallará cuánto se cobrará y cuándo son las fechas de pago en octubre.

¿Qué es el Complemento Leche y a quién beneficia?

De acuerdo con la información oficial de Anses, el Complemento Leche del Plan 1000 Días es una ayuda alimentaria destinada a garantizar el desarrollo saludable de las personas gestantes y sus hijos e hijas hasta los 3 años de edad.

Esta ayuda es fundamental para fomentar una buena nutrición durante los primeros años de vida, un periodo crítico para el desarrollo de los menores.

Montos y clave de cobro en octubre 2025

El monto correspondiente para el mes de octubre se ha actualizado a $44.222 por cada menor. Este beneficio se abonará en la misma fecha que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Es esencial tener en cuenta que el calendario de pagos se organiza según la terminación del número de documento.

Fechas de pago asignación familiar y AUH

Documentos terminados en 0: 8 de octubre

Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre

Documentos terminados en 3: 13 de octubre

Documentos terminados en 4: 14 de octubre

Documentos terminados en 5: 15 de octubre

Documentos terminados en 6: 16 de octubre

Documentos terminados en 7: 17 de octubre

Documentos terminados en 8: 20 de octubre

Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Fechas de pago para asignación por embarazo

Documentos terminados en 0: 9 de octubre

Documentos terminados en 1: 13 de octubre

Documentos terminados en 2: 14 de octubre

Documentos terminados en 3: 15 de octubre

Documentos terminados en 4: 16 de octubre

Documentos terminados en 5: 17 de octubre

Documentos terminados en 6: 20 de octubre

Documentos terminados en 7: 21 de octubre

Documentos terminados en 8: 22 de octubre

Documentos terminados en 9: 23 de octubre

Para más detalles sobre el calendario de pagos completo de octubre, se puede consultar la página oficial de Anses, donde se encuentra toda la información actualizada.