Qué significa recibir el número 7375 en WhatsApp y por qué es tendencia entre los jóvenes

En los últimos días, usuarios de WhatsApp comenzaron a notar un fenómeno curioso: el envío del número 7375 se volvió frecuente, especialmente entre adolescentes y jóvenes en plataformas como TikTok, Instagram y grupos escolares. Aunque para muchos puede parecer un simple código sin sentido, detrás de esta combinación de cifras hay un mensaje cargado de simbolismo que está ganando fuerza dentro de ciertos círculos virtuales.

El origen del código 7375 en la mensajería juvenil

El número 7375 se popularizó en redes sociales como una forma disimulada y cómplice de comunicar algo personal o emocional, sin que adultos u otras personas ajenas al grupo lo comprendan con facilidad. Esta tendencia forma parte de un conjunto más amplio de códigos numéricos que representan frases o emociones, similares al uso de emojis, pero con un tinte más críptico.

7375 significa “besito”, ya que en los teclados numéricos de los celulares, al escribir esa secuencia en modo T9 (el sistema predictivo de texto utilizado en los viejos celulares), se obtenía justamente esa palabra.

Este código se transformó en una manera más creativa y sutil de expresar cariño, afecto o simpatía, sin recurrir a palabras explícitas.

Cómo y por qué se volvió viral entre adolescentes

La viralización del 7375 se dio principalmente en plataformas donde predominan los contenidos juveniles. En TikTok, por ejemplo, se comparten videos donde los usuarios explican su significado, lo usan en chats simulados o lo incorporan en historias románticas.

Las razones de su popularidad son varias:

Permite expresar afecto de forma privada y codificada.

Genera una sensación de pertenencia entre quienes conocen su significado.

Se adapta a un lenguaje más lúdico y propio de los adolescentes.

Refleja la tendencia de revivir elementos de la tecnología antigua (como el T9) con un nuevo sentido.

También es común que este tipo de códigos se vuelvan populares porque permiten mantener conversaciones con cierto grado de secreto, en especial frente a figuras adultas que no están familiarizadas con estas claves.

Qué otros códigos similares se usan en WhatsApp

El 7375 no es el único número que circula en los chats. Existen muchos códigos similares que los jóvenes usan para comunicarse:

143 : “I love you” (por la cantidad de letras de cada palabra).

: “I love you” (por la cantidad de letras de cada palabra). 520 : En chino, suena parecido a “te amo”.

: En chino, suena parecido a “te amo”. 831 : “I love you” (8 letras, 3 palabras, 1 significado).

: “I love you” (8 letras, 3 palabras, 1 significado). 121: “I need you” (aunque menos común, también se utiliza).

Estos números funcionan como una especie de lenguaje secreto que refuerza vínculos, genera complicidad y permite expresar emociones sin ser directos.

Qué tener en cuenta si ves este número en tus chats

Si recibís un mensaje con el número 7375, probablemente no se trate de un error ni de spam. Es muy probable que quien te lo envió esté expresando de forma sutil un “besito” o un gesto de cariño.

Aunque el código no tiene ningún significado negativo ni está relacionado con fraudes o amenazas, es importante no responder de forma automática si no comprendés su contexto, especialmente si viene de un número desconocido.