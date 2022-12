Qué raza de perro no puede ladrar y cuáles razas ladran menos

¿Sabías que existe una raza de perro que no ladra?. Aunque no lo creas, hay una raza que no puede ladrar debido a la posición de su laringe y a la conformación de sus cuerdas vocales.

¿Cuál es la raza de perro que no ladra?

Son los Basenji, una raza de perro originaria de África central y considera una de las razas más antiguas del mundo. Son conocidos por no poder ladrar y por su apariencia elegante y atlética.

Basenji, el perro que tiene la característica única de no ladrar.

Características principales de los Basenjis

Tamaño : Los Basenjis son perros de tamaño mediano, con un peso que oscila entre los 10 y los 12 kg.

: Los Basenjis son perros de tamaño mediano, con un peso que oscila entre los 10 y los 12 kg. Pelo : Tienen un pelo corto y liso que no requiere mucho cuidado.

: Tienen un pelo corto y liso que no requiere mucho cuidado. Colores : Pueden ser de diferentes colores, como marrón, negro, tricolor (negro, marrón y blanco) o tricolor con manchas blancas.

: Pueden ser de diferentes colores, como marrón, negro, tricolor (negro, marrón y blanco) o tricolor con manchas blancas. Carácter : Los Basenjis son perros inteligentes y juguetones, y suelen ser muy leales a su dueño. Son muy buenos en actividades de rastreo y se les considera una raza muy independiente.

: Los Basenjis son perros inteligentes y juguetones, y suelen ser muy leales a su dueño. Son muy buenos en actividades de rastreo y se les considera una raza muy independiente. Ladrido: Una de las características más conocidas de los Basenjis es que no ladran de manera tradicional. En lugar de ladrar, emiten un sonido único que algunos describen como un gruñido o un aullido.

Basenji, la raza de perro que no ladra.

¿Cuáles son las razas de perros que menos ladran?

Algunas razas que a menudo son consideradas "menos propensas a ladrar" son:

Basset Hound: Esta raza suele tener un ladrido grave y bajo que no es tan penetrante como el ladrido de otras razas.

Esta raza suele tener un ladrido grave y bajo que no es tan penetrante como el ladrido de otras razas. Boyero de Berna : también conocido como boyero de montaña bernés, es un perro de temperamento tranquilo, dócil, amigable y muy poco ladrador.

: también conocido como boyero de montaña bernés, es un perro de temperamento tranquilo, dócil, amigable y muy poco ladrador. Greyhound : Aunque los Greyhounds son perros muy energéticos y juguetones, suelen ser menos propensos a ladrar como la mayoría de los perros.

: Aunque los Greyhounds son perros muy energéticos y juguetones, suelen ser menos propensos a ladrar como la mayoría de los perros. Shiba Inu : es otra raza que no tiende a ladrar mucho. Generalmente son silenciosos, aunque ocasionalmente aúllan.

: es otra raza que no tiende a ladrar mucho. Generalmente son silenciosos, aunque ocasionalmente aúllan. Mastín Napolitano : Este perro grande y robusto tiene un ladrido grave y profundo, pero no suele ladrar de manera excesiva.

: Este perro grande y robusto tiene un ladrido grave y profundo, pero no suele ladrar de manera excesiva. Perro Lobo Checoslovaco: Aunque este perro es muy leal y protectivo, no suele ladrar mucho.

Shiba Inu, tiene un temperamento dócil y se muestra muy leal a su familia.

Es importante tener en cuenta que cada perro es único y puede tener su propio patrón de ladrido. Algunos perros pueden ser más propensos a ladrar porque están aburridos, estresados, enfadados o simplemente porque quieren llamar la atención.

Por último, si te gustaría que tu perro ladre menos es importante entrenarlo para que ladre de manera adecuada y no de forma excesiva, independientemente de la raza.