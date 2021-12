¿Qué pasó en Chubut con la megamineria?

Este mediodía, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció la derogación de la ley de zonificción minera y el llamado al plebiscito. La decisión busca frenar la reacción popular que trajo aparejada una serie de movilizaciones sociales en Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y Puerto Madryn.

La semana pasada, el gobernador de Chubut había promulgado la ley que favorece la megaminería aprobada por la Legislatura Local. Se autorizó la zonificación minera en dos departamentos de la meseta (Telsen y Gastre) con una ajustada mayoría de 14 votos contra 11. Esto generó el repudio y rechazo social de la sanción que derivó en la marcha atrás de su aplicación.

Además Arcioni convocó a los sectores involucrados con una consulta popular que tendrá lugar en un plazo de 180 días. Así, la ciudadanía podrá expresarse a favor o en contra de la normativa.

La medida fue fuertemente repudiada y tuvo una reacción popular severa con movilizaciones y daños a la Casa de Gobierno de Chubut.

¿Qué pasó en Chubut?

La aprobación de la Ley, fue criticada por la Universidad Nacional de la Patagonia y por representantes del Conicet, motivando fuertes protestas en los últimos días. También hubo graves daños en la Casa de Gobierno de la provincia y en otros edificios cívicos del centro de Rawson.

Al parecer quienes se oponían a la ley sostenían que se trataba de una medida que beneficiaba directamente a Pan American Silver. Se trata de una empresa canadiense que desde hace 11 años espera explotar el proyecto Navidad en la meseta en búsqueda de plata y plomo del yacimiento. Para lograrlo se vale del método del xantato (que por supuesto, no es menos nocivo que que el cianuro).

El xantato es un reactivo contaminante que junto a la policriamida genera bisulfuro de carbono, un compuesto del que se puede obtener ácido sulfúrico. Esto es rechazado por los vecinos por su potencial contaminante.

La reacción del Senador de Juntos por el Cambio, Ignacio “Nacho” Torres

“No puedo creer que se plantee el veto como haciéndole un favor a los chubutenses. Nos toman el pelo, se creen que comemos vidrio. El que incendió la provincia es Arcioni y ahora se queja del olor a humo” aseveró el senador chubutense de Juntos por el cambio, Ignacio Torres.

“Yo nunca vi a alguien tan cínico y una dirigencia política tan mediocre como estamos viendo en mi provincia. Nadie puede imponerle a un pueblo lo que el pueblo no quiere. Y más cuando no tenemos gasas en los hospitales, cuando hace más de cuatro años que no tenemos clases regulares y cuando no nos pueden garantizar ni siquiera la seguridad”, sentenció Torres.