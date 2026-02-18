¿Qué pasó con YouTube? La falla que afecta a todos los dispositivos y genera caos en redes

Si estás intentando ver videos y te encuentras con el mensaje “Se produjo un error. Accede a tu cuenta y vuelve a intentarlo”, deja de reiniciar tu módem: YouTube se ha caído a nivel mundial. En los últimos minutos, millones de usuarios en Argentina y el resto del mundo han reportado una falla crítica en la plataforma, convirtiendo el hashtag #YouTubeDOWN en la principal tendencia en X (Twitter).

A diferencia de errores anteriores vinculados a bloqueadores de anuncios, esta vez se trata de un colapso en los servidores principales de Google que afecta tanto a la versión de escritorio como a las aplicaciones en Smart TV y móviles (Android/iOS).

¿Qué está pasando exactamente ahora?

Desde las 22:00 horas (hora local), los reportes en Downdetector se han disparado verticalmente. Los usuarios están experimentando tres problemas críticos que coinciden con las capturas compartidas en redes sociales:

Error de cuenta: Al intentar reproducir cualquier contenido, aparece una pantalla gris o negra solicitando “Acceder a tu cuenta”, incluso si ya estás logueado.

Al intentar reproducir cualquier contenido, aparece una pantalla gris o negra solicitando “Acceder a tu cuenta”, incluso si ya estás logueado. Carga infinita: El círculo de carga gira sin detenerse y las miniaturas de los videos aparecen en blanco.

El círculo de carga gira sin detenerse y las miniaturas de los videos aparecen en blanco. Fallo en Smart TVs: Los televisores (Samsung, LG, Android TV) son los más afectados, mostrando un mensaje de error genérico que impide abrir la aplicación.

Importante: No intentes cerrar sesión ni borrar los datos de tu aplicación en este momento. Al ser un error del lado del servidor (Error 500/503), podrías quedarte sin acceso a tu cuenta incluso cuando el servicio se restablezca.

Tabla de Estado del Servicio (Actualizada al minuto)

A continuación, detallamos qué servicios del ecosistema Google están funcionando y cuáles están totalmente inoperativos en este momento:

Servicio Estado Actual Impacto en el Usuario YouTube (Web/App) 🔴 CAÍDO (Crítico) No reproduce videos. Error de “autenticación”. YouTube Music 🟠 Intermitente La música se corta o las listas no cargan. YouTube Studio 🔴 CAÍDO Los creadores no pueden subir videos ni ver analíticas. Google TV / Chromecast 🟡 Lento La interfaz carga, pero no conecta con el servidor de video.

Reacción en redes: #YouTubeDOWN explota en Twitter

La comunidad no ha tardado en reaccionar. El hashtag #YouTubeDOWN ha escalado a la posición número 1 de tendencias globales en cuestión de minutos. Los usuarios comparten memes y capturas de pantalla del error, confirmando que el problema no es local de un proveedor de internet (ISP) específico como Fibertel, Telecentro o Movistar, sino una falla generalizada de la infraestructura de Google.

Este tipo de caídas suelen estar relacionadas con actualizaciones en el sistema de gestión de identidades de Google (lo que explica por qué pide “Acceder a tu cuenta” erróneamente) o problemas en la red de distribución de contenidos (CDN).

¿Qué hacer mientras vuelve el servicio?

Aunque la solución depende 100% de los ingenieros de Google, aquí tienes las recomendaciones de seguridad para no empeorar la situación en tus dispositivos:

NO restaures tu Smart TV de fábrica: Muchos usuarios creen que su TV se rompió. No es así. Restaurarla te obligará a configurar todo de nuevo innecesariamente. Verifica Twitter/X: Es la fuente más rápida para saber cuándo regresa el servicio. Busca la cuenta oficial @TeamYouTube para comunicados oficiales. Prueba el modo “Incógnito”: Curiosamente, algunos usuarios reportan que, al no usar su cuenta logueada, pueden ver algunos videos esporádicamente, aunque sin historial ni suscripciones.

Si ves el mensaje “Se produjo un error” en tu pantalla, paciencia. Es una caída mundial masiva confirmada. Se espera que Google restablezca los servicios progresivamente en las próximas horas. Mantente atento a esta página para más actualizaciones.