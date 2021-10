Qué paso con Viviana Canosa hoy: ¿Por qué no está en su programa?

Este lunes, Viviana Canosa no volvió a su programa en A24 como se esperaba y no está relacionado a una salida del noticiero como se habló hoy, desde el canal brindaron detalles sobre por qué no está conduciendo su programa.

¿Qué le pasó a Viviana Canosa?

Desde esos días, Canosa debió enfrentar un brote de la variante Delta de coronavirus en el colegio ORT, al que asiste su hija Martina, pero la conductora negó que esto les haya afectado y confirmó que su hija no se contagió, mostrando incluso, los resultados de estudios de anticuerpos.

Pero quien sí atraviesa por estas horas un cuadro de Covid complicado es su mamá Mirtha, motivo por el cual Viviana Canosa avisó que no iba a poder retomar por estas horas la conducción de su ciclo ‘Viviana con vos’. Lo cierto es que hasta que la situación de su madre no mejore un poco, le pidió a las autoridad de A24 que tengan un poco de paciencia con su vuelta.

En su ausencia, el programa de ayer lo condujo el periodista Eduardo Battaglia y al comenzar le envió un saludo cariñoso a Viviana Canosa, donde expreso: “Estamos de su lado y este equipo te hace el aguante”.