¿Qué pasó con Novak Djokovic en Australia?

Tras permanecer retenido por al menos 8 horas en el aeropuerto, el tenista número uno del ATP Novak Djokovic finalmente no podrá participar del Abierto de Australia. Sus abogados intentaron revertir esta decisión, pero no tuvieron suerte.

¿Qué pasó con Novak Djokovic?

El tenista fue retenido en su ingreso a Australia por parte de las autoridades y no pudo ingresar a causa de no estar vacunado. El serbio deberá regresar a su país en el próximo vuelo y no podrá disputar el Australian Open.

Las autoridades autralianas informaron que “El Sr. Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y, posteriormente, se canceló su visa. Los no ciudadanos que no tengan una visa válida a la entrada o que hayan cancelado su visa serán detenidos y expulsados de Australia”, señala el comunicado.

Tras el escándalo que generó la deportación del tenista número uno del mundo, el primer ministro australiano, Scott Morrison, se pronunció sobre el tema: ““Las reglas son reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de estas reglas“.

Ni bien bajó del avión, Novak Djokovic fue escoltado por agentes de la policía aeropuertaria de Australia y lo llevaron a un cuarto donde fue aislado e interrogado durante varias horas, sin acceso a su teléfono celular.

Mientras no se tenía noticias de él, su padre Srdjan Djokovic, amenazó con la situación: “Mi hijo lleva 5 horas captivo. Es una lucha por la libertad en el mundo, no es sólo una lucha de Novak. Si no lo dejan ir en media hora saldremos a las calles. Es una lucha de todos”.

A su vez, distintos medios europeos habían denunciado que el jugador estaba incomunicado, ya que le habían impedido utilizar su celular y tener contacto con su staff. “Lo tratan como un criminal”, afirmó el diario The Telegraph.

El escándalo explotó también en Serbia. El presidente de ese país anunció: “Acabo de terminar una conversación telefónica con Novak Djokovic. Le dije a nuestro Novak que toda Serbia está con él y que nuestras autoridades están tomando todas las medidas para detener el acoso al mejor tenista del mundo“.