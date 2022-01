¿Qué pasó con Karina Jelinek?

La modelo Karina Jelinek fue víctima de una estafa millonaria, un hombre le robó 200.000 dólares y algunas joyas. Jelinek guardaba ese dinero para subrogar un vientre en Estados Unidos y tener una familia.

Ana Rosenfeld, su abogada explicó que: “Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo. Lamentablemente, le dio el dinero a una persona que, hoy por hoy, no se lo está devolviendo”.

El supuesto estafador le habría prometido a Jelinek que invertiría su dinero, pero algo salió mal y nunca se lo devolvió. Es más, esta persona le habría blanqueado que ya no tiene ese dinero.

Rosenfeld explicó que en el caso de no obtener sus ahorros, iniciará una demanda judicial para intentar recuperar esa plata.

Desde hace tiempo Karina viene manifestando su deseo de tener un bebé en diferentes entrevistas. En el programa PH Podemos Hablar, de Andy Kusnetzoff, la modelo había contado que evaluaba diferentes alternativas: “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”.

“Quiero ser mamá soltera y estoy buscando un donante, unos pececitos…”, había afirmado también en el programa Flor de equipo. Luego, Rosenfeld dio más precisiones al respecto y señaló que por este motivo su clienta viaja tanto tan seguido a Miami. “Está buscando subrogar un vientre en Estados Unidos, y si Dios quiere, a lo mejor antes de julio tenemos novedades”, y se mostró esperanzada de cara al futuro. “Espero que próximamente todas las noticias que giren alrededor de Karina y todos sus tuits sean con un corazoncito”.

La modelo ya estaba en tratativas para subrogar un vientre en Miami, ya que en la Argentina todavía no existe una legislación sobre este tema. Con su amiga Florencia Parise habían planificado criar juntas al bebé.