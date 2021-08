En el día de ayer, Florencia Peña se fue de su programa “Flor de Equipo” a pocos minutos de salir al aire. ¿Qué pasó con Florencia Peña? Según contó Marcelo Polino, su compañera está pasando días difíciles tras las críticas recibidas luego de que se diera a conocer las reuniones que mantenía con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, durante la cuarentena estricta.

Florencia Peña con Marcelo Polino en “Flor de Equipo”

¿Qué pasó con Florencia Peña?

“Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien. Está pasando un momento complicado porque estos días ha sido estresantes para ella“, explicó el periodista.

A su vez, Noelia Antonelli, también integrante del programa, indicó que Florencia Peña había asistido al estreno de su nueva película “La Panelista”, y que tenía varios compromisos laborales, pese a la controversia en la cual se encuentra.

En ese momento, la interrumpió Nancy Pazos: “Sí, pero esto no es el estreno de la película, chicos. Tiene un montón de cosas. Pero lo concreto es que, para que todos sepamos, todo tiene un costo emocional. No es gratis que te digan puta por todos lados“, afirmó.

Florencia Peña

Y agregó: “Este es el costo emocional y es lógico que Flor Peña, que es nuestra amiga y compañera, esté pasando por un pico de estrés emocional, porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, tiene consecuencias”.

Al mismo momento que sus compañeros tomaban el control del programa, Florencia se encontraba en el camarín asistida por médicos del canal y se habían acercado familiares para acompañarla. “Te estamos haciendo el aguante desde acá”, agregó la periodista Nancy Pazos.

La respuesta de Florencia Peña ante las críticas por sus visitas a la Quinta de Olivos

El pasado lunes, la conductora había hecho un descargo en su programa respecto a la polémica instalada por su visita a la Quinta de Olivos. “De repente, después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto: ¿por qué conmigo?, si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo… Tantos productores importantes, tantos hombres importantes”, dijo la actriz, quien contó que había ido conversar con el Presidente sobre la crisis que atravesaban los actores, tras la cancelación del teatro y de las ficciones televisivas.

Florencia Peña el lunes en su programa Flor de Equipo por Telefe

“¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy el gato del Presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del Presidente? Fui a una reunión a las 11:30 con permiso (de circulación), con protocolos”, indicó.

“Después de 40 años de trabajar, ¿tengo que salir a aclarar que no dependo de nadie”, continuó. “Llegué hasta acá sin la ayuda de nadie. No necesito nada de nada. Soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? Me mandan el call center durante seis días con el hashtag #LaPeteraDelPresidente. ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente?”, finalizó.

Florencia Peña fue denunciada

“Acabamos de denunciar penalmente a Florencia Peña. Fue mediante ampliación de la denuncia penal que presentamos desde Republicanos Unidos contra Alberto Fernández por el #OlivosGate. Seguiremos trabajando para que la Justicia investigue hasta el último involucrado en esta vergüenza nacional”, informó el precandidato a legislador porteño Yamil Santoro en su cuenta de Twitter.

En la misma publicación subió una imagen en donde se puede ver parte del documento presentado, en el que exigen que tanto la actriz como el jefe de Esado deben brindar explicaciones sobre por qué concretaron un encuentro presencial durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.